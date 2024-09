La pregunta más inútil que puedes hacer a un niño y todos la hacemos diariamente

Una vez acabado el verano, los más pequeños de la casa se están preparando para la vuelta al cole. Tras varios meses en casa, viendo a sus padres y madres más que en el resto del curso, parece propio que ambas partes empiecen a echarse de menos, ahora que todos los niños y niñas tienen que volver a la rutina.

Es por eso que ahora las conversaciones de padres e hijos van a cambiar. Sin embargo, sobre todo entre los más pequeños, hay algunas preguntas que sus progenitores hacen y que estos no van a poder responder fidedignamente. Y no tanto porque no quieran, sino porque no van a poder.

La cuestión es "¿qué tal has pasado el día?". Según ha explicado la psicóloga infantil Héloïse Junier, al periódico francés Ouest-France, los niños más pequeños de menos de cinco o seis años "tienen mal construida la noción de la temporalidad".

En palabras de la experta, estos pequeños todavía necesitan "tiempo para desarrollar esta habilidad cognitiva". Es precisamente este el motivo por el cual los niños tengan problemas para distinguir qué hicieron en cada día. Para ellos, según la psicóloga, "ayer pudo ser hace una hora o una semana".

"La memoria autobiográfica, tal como la tenemos, no existe en los niños, que viven el momento presente, inmediatamente, el placer", ha apostillado Junier. Es precisamente por esto que ha hecho un llamamiento a los padres a no enfadarse cuando la respuesta que den sus hijos e hijas no sea correcta.

"Hay que tener paciencia", ha indicado la experta en psicología, que ha detallado que "también es frustrante para el niño. En este sentido, ha recomendado a los padres optar por preguntas más concretas a los pequeños, dado que preguntar por el día puede resultar algo más amplios. Por ejemplo, se puede instar al niño a que cuente qué ha comido, aunque es probable que cuente el almuerzo del día anterior.

Finalmente, ha recordado a padres y madres que, al salir del cole, lo más importante para un niño no es tanto contar qué ha hecho, sino escoger qué va a merendar o qué plan de tarde tiene.