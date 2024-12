Ni liquidar deudas ni dar un consejo final: esto es lo único que deben hacer los padres antes de morir para sus hijos

Warren Buffett es un conocido empresario e inversor estadounidense, al que también se le conoce como el Oráculo de Omaha. Este, en declaraciones que ha difundido el portal web griego especializado en economía Money Review, ha dado un consejo de cara a la gestión de las herencias.

Ha instado a que padres y madres permitan que sus respectivos hijos puedan acceder al testamento antes de que ellos fallezcan. De esta manera, los descendientes podrían entender las distintas decisiones que han tomado sus padres y, si no, planteárselas.

"Si alguno de los niños tiene preguntas o sugerencias, escuche atentamente y adopte las que le parezcan sabias", plantea Buffet al blog griego. "No quieres que tus hijos te pregunten '¿por qué?' en relación con las decisiones que has tomado en tu testamento, cuando ya no podrás responder", ha apostillado.

En esta misma línea se ha manifestado otra figura del mundo de la asesoría financiera, Douglas Boneparth, en declaraciones que ha difundido el mismo portal web. Este añade que todos los padres quieren que sus hijos puedan tener expectativas realistas sobre sus herencias.

"La imaginación de los niños puede volverse loca con lo que creen que deberían conseguir", opina Boneparth. Así que por esto mismo insta a tener una conversación con los pequeños de la casa de tal manera que se disipen sus dudas.

Por su parte, la fundadora de Life Planning Partners, Carolyn McClanahan, ha hablado acerca de los niños menos maduros. A ellos, considera que "compartir esta información puede causarles daño". En cualquier caso, es también partidaria de tener una conversación así.