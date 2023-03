Preocupación por las aplicaciones bóveda para saltarse el control parental

Los móviles cada vez llegan antes a la vida de los adolescentes. Según datos del INE, el 68% de los niños entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil, una cifra aún mayor, del 87%, en los mayores de 13 años.

En la mayoría de los casos, los padres de los menores ponen a sus hijos control parental, es decir, una aplicación mediante la que pueden ver lo que hacen, qué aplicaciones tienen instaladas, sus archivos o el historial del navegador, entre otros contenidos.

Sin embargo, hay un método que se ha vuelto viral entre los adolescentes para burlar este control parental: las llamadas aplicaciones bóveda.

Tal y como informa eldiario.es, estas aplicaciones pueden ocultar archivos, navegadores y aplicaciones a través de una apariencia similar a una calculadora, por ejemplo. Aunque en el móvil aparezca con una calculadora con nombres como "Calculator +", “Calculator #" o incluyan la palabra secure o las siglas SPV (Secure private vault, bóveda privada segura en inglés), se trata de una especie de almacén privado en el que pueden archivar desde fotos, a un navegador paralelo a apps que escapen del control de sus padres.

El funcionamiento de estas aplicaciones es sencillo. Cuando se accede a ellas aparece la interfaz de una calculadora al uso, que al insertar un código determinado concreto desvela todo lo que se almacena.

Para que los padres puedan detectarla, se recomienda mirar el peso de las aplicaciones. Mientras que una calculadora normal suele pesar menos de un MB, estas apps suelen pesar incluso cientos de MB.

Según cuenta Pablo Duchement, perito forense e ingeniero informático experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores, en una entrevista con eldiario.es, la mayoría de estas aplicaciones y trucos se difunden en TikTok. Además, recuerda que estas apps no son ilegales, ya que se les puede dar un uso completamente lícito.

"Muchos usuarios me dijeron que estas aplicaciones tendrían que ser ilegales y que habría que denunciarlas. Pero no, tienen una función. Por ejemplo, yo la uso cuando tengo que gestionar cosas de mi trabajo desde mi móvil personal y que yo no quiero tener en mi carrete. Que no quiero que, si un día mi hijo pequeño coge mi móvil, se las encuentre", explica al citado medio.

Esta práctica no es algo nuevo, ya que estas bóvedas se llevan utilizando por adolescentes desde 2015, cuando saltaron a la luz varios casos de sexting con y entre menores. Su proliferación llevó incluso a que en 2018 Apple prohibiera una de ellas, llamada "Calculator%", de su Appstore, después de que la policía británica advirtiese de sus riesgos.