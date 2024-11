Un pediatra señala el gran error de los padres cuando quieren que sus hijos coman de todo

El reconocido pediatra Carlos González ha atendido a La voz de Galicia, en una entrevista en la que han conversado acerca de la nutrición en niños. Este ha hablado de esa intención que se suele tener entre los padres de que sus hijos coman de todo. La ha desmentido y ah hecho hincapié en que los más pequeños aprendan a comer saludable.

"La mayoría de las cosas que venden hoy en día en el supermercado ni siquiera merecen el nombre de comida", ha comenzado a explicar, cuando le han preguntado si hay que enseñar a los más pequeños de la casa a comer de todo. Entonces, ha instado a que los lectores atiendan a los distintos productos que se venden en los supermercados.

"¿Cuántas estanterías se dedican a productos frescos? ¿Cuántos metros se dedican a los tomates de verdad y cuántos a los kétchup y similares?", se ha preguntado, antes de hacer su particular reflexión: "No hay que enseñar a los hijos a comer de todo, si no todo lo contrario. En todo caso, debemos enseñar a comer de casi nada".

"Las tentaciones para comer cosas que no deberíamos son continuas", ha proseguido en su respuesta, antes de hablar del papel de la televisión en este ámbito. "Es casi raro que anuncien alimentos sanos", ha dicho y ha indicado que "hay mucha gente interesada en enseñar a nuestros hijos a que coman de todo lo que significa fritos, procesados y ultraprocesados".

A continuación le han preguntado que cuál sería la solución a todos estos inconvenientes que ha planteado. "Lo primero es tener en casa alimentos sanos y esto no deja de ser responsabilidad de los padres", ha aseverado. Ha incidido en este deber de los progenitores del pequeño para que este coma "lo quiera de lo que haya en casa".