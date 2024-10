Una psicóloga explica cómo detectar si te has criado dentro de una familia de narcisistas

Criarse en un tipo de familia o en otro puede marcar cómo se crían los niños e incluso arrastrar determinados comportamientos o creencias el resto de la vida. La psicóloga de terapia EMDR Karen Carvalho, de Acció Psicologia, explica a RAC1 algunos de los rasgos más característicos de las familias narcisistas, aquellas que se caracterizan por educar a los hijos para complacer a los padres o cumplir sus estándares.

"El hijo existe básicamente para satisfacer las necesidades de los padres", apunta. "Sin embargo, relata que los casos más extremos y explícitos son aquellos en los que hay maltrato, abusos o negligencias, cuyos padres piensan en sí mismos ante todo. "Pero también existe la familia narcisista implícita, que en apariencia parece más estructurada y modélica", añade la experta.

La psicóloga destaca cómo el amor no es incondicional como en otros modelos de familia, sino que se condiciona a cumplir determinados objetivos o a mostrarse públicamente. "Si el hijo saca las notas, lo hace bien y tiene éxito en el deporte, el progenitor está contento. Si no lo logra, es un fracaso como padre o madre y entrará en el contexto de decirle al hijo '¿por qué me haces esto, y ahora qué pensarán de mí?", señala.

Carvalho destaca que no hay diferencias entre ricos y pobres, sino que tienen en común cumplir con lo que se espera de ellos. "Si la familia espera que tú estudies una carrera y tú no la haces, no te lo perdonará, porque no habrás complacido a los padres", asegura. "Estas personas no comprenden poder discrepar o querer vivir de una manera diferente, porque entonces te conviertes en la oveja negra de la familia, por no haberte adaptado", detalla.

La psicóloga recuerda que esto suele incrementarse cuando se tienen hermanos, tendiendo a compararlos continuamente. Además, Carvalho recuerda que las personas arrastran las consecuencias de esta crianza hasta la edad adulta. "Después, aquellos que no han logrado adaptarse han recibido las consecuencias por parte de las familias, ya menudo son éstos los que acaban por acudir a terapia psicológica, porque en las relaciones de pareja, amistad o trabajo, no saben cómo actuar", señala.

Según Carvalho, son personas que buscan constantemente la aprobación externa y que "en la mayoría de los casos, han dado demasiado, han recibido muy poco y tienen una autoestima muy baja".

Recuerda que en el caso de las mujeres especialmente, esta presión no solo se da con cumplir requisitos profesionales o intelectuales, también con los estéticos, pudiendo provocar trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Las conductas narcisistas, tal y como recuerda la psicóloga, afectan también a todo miembro nuevo del grupo familiar, incluyendo las parejas, que deben cumplir con los estándares que se espera de ellos: "Es como en la familia real británica, en la que Meghan Markle no acabó de adaptarse a las normas y acabó mal. No hay promedio".