Amaia revela con qué director le gustaría trabajar: "Sería increíble"

Amaia llegó a los hogares de muchos españoles como concursante de OT. Ahora, con una carrera como cantante más que consagrada, se está haciendo un hueco en el mundo de la actuación. Ha sido una de las protagonistas de La Mesías y este sábado ha acudido a un encuentro con el público del Festival Internacional de Cine de València, Cinema Jove.

Durante el mismo, ha comentado con qué director de cine español le gustaría trabajar. El nombre en cuestión es el que se encuentra detrás de cintas como Volver, Todo sobre mi madre y Hable con ella, entre otras muchas. Se trata de Pedro Almodóvar.

"Sería increíble", ha afirmado la cantante, que esto ocurriera "algún día". "Sería muy fuerte, espero que le llegue esto", ha añadido entre risas, en declaraciones que ha recogido la agencia de noticias EFE. Aunque este no ha sido el único nombre que ha mencionado, también ha indicado que le gusta el trabajo de Rodrigo Sorogoyen.

En cuanto al tipo de roles en los que la artista se ve interpretando, ha indicado que está "abierta a todo tipo de papeles". "En la carrera como actriz me gustaría seguir aprendiendo y hacer más cosas, pero principalmente soy cantante", ha apostillado.

Lo que sí ha detallado es que si se embarca en un nuevo proyecto, "tendría que ser algo que me emocione y me llegue", ha aseverado. "Estaría muy dispuesta a hacer papeles que no tengan que ver con la música, que es parte de mí, pero soy muchas más cosas que podría darle al personaje", ha añadido.

Próximamente verá la luz su nuevo álbum, cuya grabación compaginó con el rodaje de La Mesías. algo que ha influenciado el proceso de creación del disco. La cantante ha afirmado que mientras grababa la serie ha aprendido "mucho" sobre sí misma. "He experimentado conmigo misma y he visto que podía hacer cosas que no sabía, como bailar", ha relatado.

Sobre esa influencia de un proyecto en el otro, considera que "ha hecho que inconscientemente incorpore muchas cosas de la serie que me han ayudado para componer y como referencias visuales".