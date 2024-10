Bertín Osborne desvela en una entrevista por qué no se hará las pruebas de paternidad del hijo de Gabriela Guillén

El cantante y presentador de televisión Bertín Osborne ha confirmado en una entrevista con Diez Minutos que no se va a realizar las pruebas de paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Tal y como ha contado el intérprete de Tú, sólo tú el motivo responde a que ya ha reconocido la paternidad del pequeño.

"El objetivo de hacer una prueba de paternidad es saber si el niño es tuyo o no lo es", ha comenzado a explicar a la ya citada revista, antes de plantear que si él ya ha dicho que el niño es suyo "¿qué sentido tiene ir a un juzgado a hacer una cosa que yo ya he reconocido?", ha planteado.

"Además, aquí hay un menor involucrado", ha continuado su respuesta a la publicación. Según el cantante, "el día de mañana, ese niño, independientemente de que yo le vea, no le vea, le trate, le cuide, lo que sea, irá al colegio y los niños ya sabes cómo son". En este sentido, considera la posibilidad de que el resto de compañeros de clase le puedan decir "pues mira, no se fiaban de tu madre, le tuvieron que hacer la prueba", ha contado a Diez Minutos.

"Según la ley, si yo no voy, me lo adjudican, pero es que yo ya me lo he adjudicado, con lo cual, no quiero que el niño pase por eso el día de mañana", ha concluido.

Fue a principios de este año que se conocía la noticia de que la empresaria y modelo Gabriela Guillén había sido madre. Esta, meses antes, había mantenido una relación con Bertín Osborne y, entonces, se especuló con la posibilidad de que el cantante fuera el padre del pequeño.

Apenas unos días después, en declaraciones para ¡Hola!, el cantante apuntó que él ya había tomado la decisión de no ser padre. Finalmente, en junio de este año publicó un comunicado en varias revistas en el que quiso informar de la "responsabilidad" que pasaba a asumir.