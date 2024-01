Bertín Osborne: "Yo he decidido que no quiero ser padre"

Este martes, se conoció la noticia de que la modelo y empresaria Gabriela Guillén había sido madre. Esta tuvo una relación con el cantante Bertín Osborne, quien ha hablado sobre esta nueva posible paternidad en una entrevista que ha concedido a la revista Hola!.

En la misma, el cantante asegura que ha tomado una decisión: "Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre". "Con Gabriela ha pasado lo que ya todo el mundo sabe", ha dicho. "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo".

"Yo le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre", ha continuado explicando el presentador de Mi casa es la tuya a Hola!.

"Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad", ha proseguido narrando Osborne. "Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", ha apostillado.

Una prueba

En la misma entrevista, el cantante ha asegurado que cuando naciera el bebé, "evidentemente, nos tendremos que hacer alguna prueba". "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos..." y considera que "sería una irresponsabilidad" no hacerse dicha prueba.

"Pero no por nada", ha continuado, "sino porque creo que es de justicia para todo mi entorno hacerlo". En este sentido, el cantante de Como un vagabundo ha indicado que "no es un tema de desconfianza, sino de que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas", ha apuntado a Hola!.

"Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar", ha asegurado a la ya citada publicación.

Y ha concluido así el tema: "Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre".