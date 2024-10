Britney Spears se ha casado consigo misma: "Es lo más brillante que he hecho en mi vida"

Este pasado domingo, Britney Spears volvía a convertirse en noticia por una de sus controvertidas publicaciones en Instagram. En ella aparece vestida de novia, con velo incluído, para revelar que hace unos días decidió casarse con ella misma.

"El día que me casé conmigo misma... ¡Recordándolo porque puede parecer embarazoso o estúpido, pero creo que es la cosa más brillante que he hecho nunca!", escribía la cantante de 42 años, acompañando al vídeo con la Fields Of Gold de Sting.

Esta reflexión y este acto simbólico de amor propio —que ya hiciera Candela Peña en la película de Icíar Bollaín en La boda de Rosa— lo ha hecho realidad solo meses después de obtener el divorcio de su segundo marido, Sam Asghari, con el que se casó en junio de 2022 y del que se separó solo un años después.