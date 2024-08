Britney Spears reinventa su icónico vestido Versace, el que llevó hace unos días Blake Lively

Penske Media via Getty Images

El miércoles, había una clara protagonista en redes sociales: Blake Lively. La actriz sorprendió en el estreno de It Ends with Us luciendo uno de los vestidos más icónicos de Britney Spears, que lo llevó en 2002.

Era un diseño vintage de Versace plagado de colores y brillibrilli. Ahora, la intérprete de Toxic ha compartido un vídeo suyo con lo que parece una nueva versión de la misma pieza.

Lo ha subido a su perfil de Instagram. Con la canción de Your Love, de The Outfield de fondo, la cantante se ha grabado en una habitación ataviada con el vestido. A diferencia del original, tiene dos tirantes, predomina el color rosa y es más corto.

Ahora, ya no hay comentarios. Sin embargo, según recoge la revista People, la cantante había escrito un mensaje acompañando el vídeo. Este, de acuerdo a la revista, decía: "Versión actualizada de mi vestido Versace de 2002".

Asimismo, la publicación asegura que el mensaje era algo más extenso y que, en él, la artista aseguraba le gusta "mucho más" esta actualización, señalando que, con ella, muestra también sus piernas.

En cualquier caso, aunque este texto ya no está disponible en la publicación, People no ha detallado si la cantante ha hecho algún comentario acerca de Lively, quien aseguró sentirse "muy afortunada" de poder lucir la misma pieza que llevó Britney más de dos décadas antes.

"Debería estar en el Smithsonian o en el Met, pero lo llevo yo", dijo la actriz, conocida por su papel en Gossip Girl, a la ya citada revista People.