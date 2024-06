Cristina Pedroche: "Creo que cada mujer debería poder elegir hasta dónde quiere llevar su baja maternal"

Por consejo de su ginecóloga, tras derrumbarse en su consulta cuando ésta le preguntó qué tal estaba, Cristina Pedroche fue volcando todo el terremoto de emociones que sentía como madre primeriza en las notas de su móvil mientras su niña, Laia, dormía.

No tenía vocación de convertirse en un libro, pero así ha acabado siendo: este jueves llegó a las librerías Gracias al miedo (Planeta), en el que cuenta todas sus vivencias y su duro posparto psicológico. Como recalca, no es de autoayuda ni quiere dar lecciones a nadie con él, pero sí cree que puede ayudar al contar cómo se ha enfrentado a todos esos miedos que le han asaltado desde que dio a luz y que, aunque en menor medida, siguen suponiendo un reto para ella.

A través de un audio antes de la rueda de prensa sobre su libro, la presentadora respondió a las preguntas de un cuestionario de El HuffPost sobre cómo se siente ahora, si le ha costado exteriorizar que necesitó terapia, cómo vivió que se filtrara la noticia de su embarazo o su necesidad de formarse sobre la maternidad.

Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras y qué sientes ante el lanzamiento del libro?

Me encuentro bien. Me encuentro nerviosa ante el día de hoy, que ya por fin el libro va a ser para todo el mundo. Mi historia la va a poder conocer ya cualquiera. Me siento nerviosa y un poco vulnerable, porque creo que es la vez que más me abro en canal. Este libro nace como un diario y como una cosa exclusivamente para mí, que ni mi marido ni mi familia sabía que estaba escribiendo. Era una cosa para volcar mis sentimientos, mis pensamientos, mis frustraciones y mis miedos y de repente me di cuenta de que esto se podía publicar para ayudar a otras personas que a lo mejor se sentían solas, como en ese momento me estaba sintiendo yo.

Lógicamente, al publicar esto, pues me siento vulnerable, porque cuento todos mis miedos, mis debilidades, y sí, también mis fortalezas, porque cuento cómo afronto yo los miedos, qué herramientas tengo... me siento vulnerable, la verdad. También muy emocionada, sobre todo con los eventos de las firmas del libro, porque va a ser la primera vez que me encuentre con mis lectores. He tenido encuentros con fans, con espectadores, con gente que me apoya, con seguidores, pero con lectores es la primera vez y tengo también mucha incertidumbre, pero sobre todo mucha emoción de saber qué pasará en las próximas firmas del libro.

¿Para quién lo has escrito? ¿Para sacar lo que llevas dentro, para Laia cuando sea mayor, para otras mujeres o un poco todo?

El libro nace de un diario, de una terapia narrativa, nace para mí y única y exclusivamente para mí para volcar todos mis sentimientos e intentar poner un poco de orden a mi cabeza y también a mi corazón. Una vez que pasa el tiempo y veo que tengo mucho escrito, pienso que dándole una forma podría llegar a personas que se puedan sentir identificadas con mis vivencias y mis sentimientos e, incluso, a lo mejor, poder ayudarles. Este libro no quiero que se centre en que es sólo para madres, ni siquiera para mujeres. Creo que es un libro que puede leer cualquier persona, sobre todo que esté interesada en saber mi historia y, lo segundo, cualquier persona que haya sentido miedo alguna vez. Creo que todo el mundo en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Yo cuento mi historia, cómo yo me enfrento a mis miedos, y quizá, las herramientas que yo uso también le valgan a esa persona que lo está leyendo y pueda conectar con mis textos y mis palabras y le pueda valer algo.

Es un libro que no es para mí solo, ni es para mi hija; es para quien decida leerlo, conocer mi historia y quién sabe si ahora mi historia puede ayudar a otras personas a enfrentarse a sus propias situaciones. Yo lo hago con esa motivación, que creo que puedo ayudar, aunque ya te digo que no es un libro de autoayuda ni doy lecciones a nadie ni nada, pero a lo mejor a alguien le resuenan mis palabras y le puede ayudar algo. Sobre todo a sentirse que no está solo. Es el libro que me hubiera gustado leer a mí antes de quedarme embarazada o justo cuando me quedé embarazada.

La presentadora Cristina Pedroche. Andrés García Luján / PLANETA

Dices que tu mantra es 'hazlo con miedo'. ¿Qué cosas estás consiguiendo, aunque te dé miedo lanzarte a ellas?

Mi mantra de siempre ha sido 'hazlo con miedo' y no es de ahora. Siempre he tenido muchos miedos, he sido una persona muy miedosa, sigo siéndolo, pero siempre he hecho las cosas; a la vez he sido muy valiente, porque hay gente que le dan miedo las cosas y no las enfrenta. Yo uso ese parón que me da, ese shock en el que me quedo por el miedo que me da 'x' situación para ver qué herramientas necesito para enfrentarlo de la mejor manera. Creo que soy valiente y, al final, consigo muchas cosas. En un principio me da miedo, pero me formo y cojo todas las herramientas que necesito y, al final, enfrento ese miedo y lo supero. Creo que la conclusión que saco del libro es que soy valiente.

Quizá haya lectores que se sorprendan al descubrir esa faceta tuya tan perfeccionista. ¿Es algo que estás cambiando a medida que cumples años?

No sé si la gente se va a sorprender de que yo sea tan perfeccionista, porque creo se me nota, creo que lo he dicho muchas veces. Lógicamente, se va a sorprender de mi transparencia y de mi total sinceridad a la hora de escribir este libro. Intento cambiar y ser más permisiva conmigo misma, hablarme mejor, tratarme mejor, no ser tan autoexigente y ser un poco más cariñosa, incluso, conmigo misma, pero a veces no lo consigo. Pero bueno, estoy en ello, estoy en terapia y estoy consiguiendo herramientas que me están ayudando a ser más paciente, más sosegada y más amable conmigo misma.

¿Te ha costado dar el paso de hacer público que has necesitado terapia o animas a hablar de ello y normalizarlo?

No me ha costado decir que voy a terapia, creo que es sano decirlo. Las personas que van a terapia son persona que tienen problemas y quieren solucionarlos, sin más. Y personas que intentan ser felices y que se ponen en primer lugar. Yo soy una persona que me miro mucho por dentro para conocerme, para saber lo que me gusta, lo que no, mis límites... y eso también es un poco terapia, pero ahora con todos los miedos que se han desembocado tan bestias a raíz de mi maternidad, pues sí que he necesitado ayuda externa.

Yo antes tenía ayuda de mí misma con mi meditación, con mi yoga, con mis silencios, con mi paz, con mi deporte, con mi comida saludable, y ahora he necesitado ayuda externa y no pasa nada. Creo que ya esta ayuda externa se va a quedar para siempre, porque me siento muy bien haciendo terapia, no sólo en la conversación con mi psicóloga, sino que después me ayuda a ver las cosas de otra manera y siempre hablarlo con gente está muy bien. No sólo con amigos, que a veces a los amigos no podemos contarles las cosas como las sentimos de verdad o nos da vergüenza. Creo que está muy bien tener terapia y a mí me ha ayudado muchísimo. Como te digo, en este libro yo cuento mi historia y lo que a mí me está sirviendo y lo que me está ayudando. Si le vale a alguien, pues genial.

En el libro cuentas que el que coincidieran las Campanadas y el embarazo no era para nada algo planeado... ¿Que lo hicieran te añadió más presión aún?

Que coincidieran las Campanadas con el embarazo no es algo planeado porque quedarse embarazada no es algo que tú decidas con un calendario. Surgió y yo traté de llevarlo de la mejor manera posible, porque me moría de ilusión de estar embarazada, pero quería estar tranquila. Lógicamente, noviembre y diciembre son los peores meses de estrés de trabajo y me daba miedo que pudiera pasar algo. Luego ya cuando encima se filtró la noticia de que estaba embarazada, pues ya de verdad mi mundo se vino abajo, porque noté que yo no controlaba mis cosas, que yo no controlaba mi vida. De lo más íntimo que he tenido, que es el estar embarazada, muchos familiares se enteraron por una revista. Me parece fatal, la verdad.

¿Sientes que te robaron ese momento bonito de contarlo?

Me robaron el poder contarlo y me robaron también la felicidad de estar embarazada, porque hubo semanas en las que me sentía horrible de 'encima lo han contado y ahora me siento mal porque a esta persona no se lo he podido contar yo, porque a este familiar no se lo he dicho yo'. Estar embarazada, en mi caso, era todo felicidad, hasta que se filtró la noticia y ya se desencadenaron muchísimos miedos a no controlar lo que se dice, lo que no se dice, lo que se cuenta de mi vida privada. Es que, ¿quién se cree con el derecho de poder contar, sin ni siquiera consultar si es verdad o es mentira, que una persona está embarazada? Me parece feísimo, me parece horrible. Y creo que este tipo de cosas sólo ocurren en España. Justin Bieber y Hailey Bieber están esperando su primer hijo y lo han dicho ellos a los seis meses. ¿Cómo han conseguido que nadie se enterara, ellos que son internacionalmente conocidos? Yo, que no soy nadie, ¿genero esta atracción? O sea, no sé, es que sigo a día de hoy sin entenderlo.

Formarte tanto sobre maternidad y el parto, ¿te ha ayudado a controlar miedos?

La formación, el estudio, el leer y el contrastar información y todo a mí me ayuda para controlar mis miedos en la maternidad, el parto y en mi vida en general. Yo soy una persona que, si quiero hacer algo y me da miedo, más me informo, más pregunto, más repregunto, más investigo. Llego hasta el final de las cosas. Vamos, me hago un máster. En este caso, con la maternidad y, sobre todo, con el tema de los partos, me he hecho medio matrona y después de dar a luz he seguido formándome y he terminado ahora dos cursos de educadora prenatal con hipnoparto y de posparto. La información a mí me ayuda a sentir seguridad y tranquilidad.

Desde tu experiencia, ¿cuánto piensas que debería durar la baja por maternidad en España?

Las bajas por maternidad en España creo que deberían ser muchísimo más largas y, sobre todo, que la mujer pudiera elegir cómo llevarla a cabo, cómo hacerla efectiva, si quiere todas las semanas seguidas, si quiere menos... Que sea la mujer quien pueda decidir un poco, que sea un poco flexible, pero sobre todo que sí, que sea más largo, mínimo la exterogestación, mínimo nueve meses. Hasta los nueve meses el bebé no sabe que está fuera de su madre, que es una persona independiente de su madre.

Mínimo deberían ser nueve meses, pero también conozco casos de mujeres que a los tres, cuatro, cinco o seis meses quieren reincorporarse al trabajo y también se sienten mal porque piensan que no tienen el instinto maternal que se supone que deberían tener, y eso tampoco está bien. Creo que cada mujer debería ser libre de poder elegir hasta dónde quiere llevar su baja maternal y que esté bien, y que no la juzguemos porque es mucho o porque es poco. Que sea lo que a ella le venga bien.