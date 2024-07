El estilista de Shannen Doherty se despide de ella publicando las preciosas fotos de su última sesión

Después de que se anunciara el fallecimiento de Shannen Doherty este domingo, numerosos rostros del mundo de la cultura, el entretenimiento y miles de espectadores que crecieron con la actriz en Sensación de vivir o Embrujadas se han despedido de ella en redes sociales recordándola con cariño y admiración.

Uno de ellos ha sido el peluquero y estilista Adir Abergel, que ha trabajado en varias ocasiones con la actriz y que ha querido recordarla compartiendo unas preciosas fotos de su última sesión de fotos.

En ellas, la actriz aparece con varias pelucas diferentes, vaqueros y camisa blanca, en una serie de instantáneas en blanco y negro o en color. En varias de las imágenes, Doherty y Abergel también aparecen juntos mirando a cámara.

"Te quiero Shannen Doherty. Nos has dado tanto a todos y has tenido tanto impacto. Te echaré de menos. Me encantó sacarte estas fotos para la última sesión de fotos que hiciste", ha escrito Abergel junto al carrusel de imágenes.

"Descansa en paz. ¡Gracias por ser tú!", concluyó el peluquero.

En junio de 2023, Doherty explicó que el cáncer que volvió a padecer en 2020 —en 2015 ya pasó por la enfermedad que remitió dos años después— había alcanzado al cerebro. Más adelante, además, informó de que afectaba también a sus huesos. "No me quiero morir", dijo en ese momento a la revista People.

En un episodio del podcast Let's Be Clear, la actriz confirmó el pasado abril que su prioridad en ese momento era su "madre" y que ya se estaba preparando para morir. "Sé que va a ser muy duro para ella si muero antes", relató.

"Estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un trastero lleno de muebles", declaró entonces.