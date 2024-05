El truco que aprendió Tamara Falcó de Sarkozy

Ya ha pasado casi un año desde que Tamara Falcó se diera el 'sí, quiero' con su pareja Íñigo Onieva en una boda que estuvo a punto de no celebrarse. Meses después, la marquesa de Griñón ha atendido a El Mundo, en una entrevista en la que ha hablado del punto en el que se encuentra su relación, entre otros temas.

Uno de ellos ha sido cómo desde pequeña ha sido portada en revistas como ¡Hola! y que, a lo largo de los años, se han escrito multitud de noticias y reportajes acerca de ella. En este sentido, le han preguntado si hay algo de lo que comente la prensa que le afecte.

"Antes todo me afectaba mucho", ha reconocido durante la entrevista Falcó. Sin embargo, "una vez leí que Sarkozy nunca veía nada de lo que se escribía sobre él", ha proseguido contando. "Y pensé: 'Si el presidente de Francia se puede permitir no leer nada, yo también", ha añadido.

La socialité ha firmado que es un truco que le "funciona". "Mi círculo íntimo ya sabe que no me puede comentar nada de lo que se diga, porque todo eso es ruido en mi cabeza y me desequilibra", ha concluido.

Durante la misma entrevista ha compartido algunas virtudes y defectos que ella misma considera que tiene, así como algunos "vicios" que asegura no soportar. Uno de ellos es "la obsesión por el móvil".

"Que es un vicio ajeno y también propio, ¿eh?", ha apuntado. "Por ejemplo, cuando llevo mucho tiempo sin ver a mi hermano Julio o estoy intentando contarle algo importante a mi madre... Encuentro un poco hiriente lo de estar permanentemente con el teléfono", ha relatado, antes de añadir: "Y, por supuesto, detesto la mentira".