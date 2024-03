Tamara Falcó, sobre Isabel Díaz Ayuso: "A lo mejor estás en una relación y no sabes todo de la otra persona"

La acusación de la Fiscalía Provincial de Madrid a Alberto González, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil marcó este jueves la tertulia de los colaboradores de El Hormiguero (Antena 3), el programa de Pablo Motos.

En redes sociales han tenido gran eco las palabras de Tamara Falcó sobre el asunto, quien comenzó diciendo: "No tenemos presupuestos, Puigdemont va a volver a España, es todo un desastre, y nosotros hablando del novio de Ayuso. Es que no lo entiendo. Realmente no se puede comparar".

Según la marquesa de Griñón, la situación sería distinta si en vez de ser su novio fuera su marido.

"Con un novio es más complicado preguntarle. El punto de intimidad no es el mismo cuando eres novio que cuando estás casado", afirmó. "A lo mejor estás en una relación y no sabes todo de la otra persona", argumentó unos minutos después.

La hija de Isabel Preysler ya ha mostrado su apoyo a Ayuso en otras ocasiones. En 2021, publicó una foto con ella y con su ahora marido, Íñigo Onieva. "Mujeres que inspiran ✌🏼 #1 Viva nuestra presidenta y viva Madrid!", escribió.