El niño modelo de Kinder revela una adolescencia traumática

Por su nombre, Alessandro Egger, seguro que no sabes de quién hablamos, pero su rostro de hace unos años —ahora tiene 33— seguro que te es más que familiar porque su fotografía ha recorrido el mundo entero.

Egger tenía 13 años cuando fue elegido 'niño Kinder', es decir, él es el niño de ojos azules y gran sonrisa que aún aparece en las cajas de los Kinder Chocolate, las barritas de chocolate y leche que son uno de los productos más famosos de la marca de chocolates italiana.

Una caja de Kinder Chocolate con la imagen de Alessandro Egger.

Esta campaña fue para él la plataforma de lanzamiento que le terminó convirtiendo en uno cotizado modelo que ha desfilado para marcas como Versace y Dolce & Gabbana, y también ha hecho sus pinitos como actor y ha participado en la edición italiana del reality Beijing Express con su madre y en el talent-show Bailando con las estrellas.

Pero en la vida de Egger no todo han sido cámaras, flashes, glamour y sonrisas. Fue precisamente en el talent de danza donde contó la difícil relación que tuvo con su madre, Cristina Egger, una gran dama de la Casa Real de Saboya y exmodelo, cuando a los 17 años le obligo a abandonar su casa tras conocer su decisión de dedicarse al mundo de la moda.

"No fue agradable, extrañé el amor. Creo que mi madre eligió hacer una vida sin mí y yo lo acepté. Mi mayor dolor es que siento que nunca he sido aceptado por quienes me dieron la vida, por quienes me quisieron, y creo que cuando naces es un regalo, de todos modos, y creo que nunca he hecho nada malo", contó abatido, pues su padre también le abandonó al nacer.

Cristina Egger, por su parte, negó la historia y precisó que Alessandro abandonó su casa materna a los 19 años después de asistir a las mejores escuelas de Como.