Estos 30 segundos de la reina Letizia en Valencia se están compartiendo de forma masiva

La visita de los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha terminado con disturbios tras los insultos y el lanzamiento de barro de un grupo de vecinos de Paiporta (Valencia).

Cientos de voluntarios y ciudadanos han interrumpido las tareas de limpieza para gritar "fuera, fuera" y han lanzado barro contra la comitiva. También se ha visto caer un palo de escoba o de pala junto a la zona donde se encontraba el presidente Sánchez y, a partir de ese momento, ha sido rodeado por su equipo de seguridad.

Los voluntarios y vecinos se han encarado con el rey y el resto de políticos, y don Felipe y doña Letizia, ya sin paraguas y cada uno por su lado, han detenido el paso para hablar con algunos de los jóvenes que se les acercaban muy airados para tratar de tranquilizarles.

Felipe VI y Letizia, manchados de barro en la cara y el abrigo, decidieron acercarse a los ciudadanos que estaban molestos y trataron de mediar con ellos. La reina se ha salido de la comitiva y ha hablado con algunos de los afectados por la DANA.

Las cámaras de Aragón Noticias han captado una escena de Letizia de 30 segundos que no deja de compartirse en redes sociales. Un ciudadano se acercó a decirle algo a la reina y ella no dudó en pararse.

"No es por ustedes. Por ustedes no es", le dijo uno de los vecinos de Paiporta. Tras los momentos de tensión, la reina Letizia se ha acercado a él y, con la cara manchada de barro y visiblemente emocionada, no ha podido contener las lágrimas.

Una escena que suma más de 2.000 me gusta y acumula más de 136.000 reproducciones en algo más de una hora.