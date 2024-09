Gabriela Guillén revela a 'Diez Minutos' que Bertín Osborne ya conoce a su hijo

"Lo mejor para todos es llevarnos bien", ha asegurado Gabriela Guillén, a Diez Minutos. La modelo y empresaria ha atenido a la revista, en una conversación en la que ha contado las últimas novedades acerca de su pequeño y la relación que este tiene con el cantante Bertín Osborne, quien meses después del nacimiento del bebé decidió asumir la responsabilidad sobre él.

En este sentido, Guillén ha contado que las puertas de su casa para que padre e hijo, en caso de que el primero quiera, puedan tener una relación más estrecha. Por ahora, el intérprete de Como un vagabundo, ya habría conocido al pequeño, según asegura la revista que ha confirmado Gabriela.

Fue en enero de este año que se supo que había nacido este bebé, cuyo nombre su madre ha decidido no desvelar. Y, en un primer momento no estaba confirmado que fuera el artista el padre del pequeño.

La reacción de Osborne no tardó en llegar. El cantante concedió una entrevista a la revista ¡Hola! en la que dejó clara su postura: "Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre".

Apenas unas semanas después, fue la propia Guillén concedió una entrevista en el programa de Telecinco de ¡De Viernes! para hablar acerca del tema. "No tengo duda de quién es el padre de mi bebé", dijo entonces. Narró cómo el cantante le habría podido dar un ultimátum y ella se decidió a que, si era necesario, sacaría "adelante al niño sola".

Finalmente, en junio el madrileño emitió una carta que publicaron las revistas en la que habló de su "compromiso de dar el futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén".

"Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo", dijo, antes de indicar que la madre del pequeño "se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica". "Es una responsabilidad que asumo", concluyó.