Hiba Abouk habla sobre su relación con Álvaro Escassi, mientras nuevas pruebas apuntan a que son la pareja del verano

"Se está especulando mucho sobre mi relación con Álvaro, y aunque no suelo responder a estas preguntas lo voy a hacer para proteger mi intimidad y la de mi familia. Álvaro y yo nos conocimos trabajando, me cayó genial. Además tenemos amigos en común, y eso ha hecho que coincidamos más y hayamos forjado una amistad que no es más que eso, una amistad".

Tajante y sin entrar en más explicaciones desmentía la actriz Hiba Abouk en ¡Hola! una posible relación sentimental con el jinete y empresario Álvaro Muñoz Escassi durante un evento de Bulgari celebrado el pasado viernes. Cinco días después, la revistaSemana ha publicado unas fotografías de los dos compartiendo una cena en un restaurante de Madrid.

El director de Semana, Pepe del Real, adelantó la exclusiva en el programa de Telecinco en el que colabora y contó que también se les había visto juntos en Cádiz. "Es la pareja bomba de este verano", aseguró.

Horas después de la salida de esa portada, ha sido el programa Así es la vida el que ha mostrado otra prueba de que la relación entre Hiba Abouk y Escassi va más allá de la amistad: una foto de la pareja entrando en el mar de la mano.

La instantánea se tomó en Túnez donde la actriz y el jinete disfrutaron de unos días de descanso en un hotel solo para adultos, según la turista que hizo la fotografía.