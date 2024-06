Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos y de la mano, pero dándose extraños besos al aire

Los medios americanos llevan semanas especulando sobre el difícil momento que pasa el matrimonio formado por la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck, cuando aún no se ha cumplido el segundo aniversario de su boda.

Lo cierto es que la pareja no parece estar pasando una buena racha, ya no duermen en la misma casa y el pasado sábado la promotora de la cantante, a la que últimamente se ha visto mucho más delgada y cabizbaja, anunció la cancelación de su gira This is me... Live. "Se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos", aseguraba en su comunicado Live Nation.

Claro que todo apunta a que la pareja aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su relación, a juzgar por sus últimos movimientos y por el tiempo que han pasado juntos estos días.

El pasado viernes, Lopez y Affleck acudieron juntos a la graduación de Violet, la hija mayor del actor y la también actriz Jennifer Garner. Elegantemente vestidos y acompañados por Emme, la hija de la artista del Bronx, y otro de los hijos del protagonista de Perdida, caminaban cogidos de la mano y charlando entre ellos.

El domingo, de nuevo, Jennifer y Ben se volvieron a encontrar. Tras visitar un mercadillo con Emme, la cantante que solo 24 horas antes había anunciado la cancelación de la gira, acudió a su cita con el actor y la madre de este para ver un partido de baloncesto del hijo pequeño de él.

Al llegar, se saludaron, muy sonrientes, con un cordial abrazo y un extraño beso que quedó en el aire y no en la mejilla de ella.