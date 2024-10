Juan Carlos I recibió 10 millones de dólares de Arabia Saudí por su coronación

El rey emérito Juan Carlos I habría recibido un 'regalo' de 10 millones de dólares en el momento en que se convirtió en jefe del Estado de España. Esta información ha sido publicada en exclusiva por El País durante este domingo, en un artículo en el que aseguran que fue el rey saudí Jaled Bin Abdelaziz, quien estuvo al mando del país entre 1975 y 1982, fue el encargado de entregar dicha suma económica al monarca español.

Esos 10 millones de dólares (algo más de 9 millones de euros actualmente) habrían sido entregados al rey Juan Carlos de forma secreta, y El País asegura que las dos personas que han confesado dichos pagos fueron testigos directos de la administración de los bienes de Juan Carlos I.

Además, aseguran que este trato fue solo uno de los muchos que se realizaron durante este período, que incluía aperturas y gestión de cuentas bancarias millonarias en paraísos fiscales al nombre del entonces rey de España.

En este sentido, apuntan que los 10 millones de dólares fueron ingresados a un banco suizo, y que se trató de la primera de las donaciones y regalos que la casa real saudí realizó a la española a lo largo de estos años, apenas una semana después de ser nombrado rey de España, el 22 de noviembre de 1975.

Según relatan en el artículo, a esta millonaria donación le siguió otra de 36 millones de dólares en 1989, notificada y registrada por el teniente general Emilio Alonso Manglano en sus memorias El jefe de los espías y un posterior 'crédito' de 50 millones de dólares, con los que, supuestamente consiguió otros 18 millones.

“Fue un regalo de rey a rey, una donación nada más acceder a la corona. ‘¡Qué barbaridad, han sido muy generosos!’, me confesó entonces Don Juan Carlos. Sofía no tenía una dote relevante y el rey, menos aún. Los saudíes querían reforzarlo para que pudiera disponer. El rey viajó personalmente a Riad con Manolo Prado para agradecerlo”, relató a El País uno de los testigos, que además afirmó que “cuando Juan Carlos I y Sofía se casaron, recibieron algunos regalos muy valiosos, un collar espléndido y otras joyas, pero no podían venderlos”.

Hasta aquí, todo podría parecer 'simples tratos' entre familias reales, pero la supuesta ilegalidad relatada por los testigos radica en el hecho de que ninguno de esos 'regalos' fueron declarados a Hacienda, y el 'modus operandi' era el de ingresar dinero en cuentas bancarias de terceros en países y ciudades extranjeras.

Finalmente, también se ha revelado que Hacienda tampoco tuvo conocimiento de los 100 millones de dólares recibidos en el año 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, que fueron ingresados en una cuenta de Ginebra.