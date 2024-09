Julián Muñoz revela en su entrevista póstuma cuánto dinero negro cobraba al mes

Tras la muerte este martes de Julián Muñoz, Telecinco hizo público que el exalcalde de Marbella dejó grabada una entrevista para emitir de manera póstuma en De Viernes. Este miércoles se emitió la misma en la que hace importantes revelaciones íntimas y personales basadas en sus memorias, unas 600 páginas que empezó a escribir en la cárcel cuando entró debido a la Operación Malaya.

Entre sus revelaciones, Muñoz confesó cuánto dinero negro ingresaba al mes. "Yo ganaba casi 5 millones de pesetas al mes. Yo no tengo patrimonio, pero es que yo recibía de 22 sociedades. Todo se me pagaba en B", recalcó, reconociendo que por cada sociedad municipal cobraba unas 50.000 pesetas mensuales.

Además apuntó a que él y otros concejales de Jesús Gil recibían determinadas gratificaciones. "Nos daba un millón de pesetas de vez en cuando, pero no era nada habitual. A mí me regaló Gil una casa y la vendí en 35 millones. Eso era dinero y me lo guardé todo en billetes y en sobres", añadió. El exalcalde también dejó claro que además de esos ingresos, no tenía gastos: "Tenía chófer y no pagaba en prácticamente ningún sitio. Vivía como un marqués".

Cabe recordar que Muñoz se declaró insolvente en el contexto de la Operación Malaya y no devolvió en ningún momento los 46 millones de euros que debe a las arcas públicas.

En su entrevista, Muñoz también habló de las bolsas de basura llenas de dinero que denunció su mujer Mayte Zaldívar en un plató televisivo, asegurando que no era cierto.

"Lo de las bolsas de basura es absolutamente falso. Una venganza de Mayte. Posiblemente si yo fuera mujer pues habría hecho lo mismo. Ten en cuenta que Mayte tenía una vida comodísima y, de pronto, aparece el bombazo de Isabel Pantoja. Entonces entró a muerte", se defendió.