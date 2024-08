Julianne Moore deja sin palabras a muchos al confesar su sitio favorito de Madrid: "Iba cada día"

Cuenta atrás para que se proyecte el primer filme de Almodóvar rodado íntegramente en inglés. La cinta, titulada La habitación de al lado, se presentará en el Festival de Venecia a principios de septiembre, aunque no llegará a los cines hasta el 18 de octubre. Sin embargo, tanto el proyecto basado en la novela de Sigrid Nunez Cuál es tu tormento, como sus dos protagonistas Julianne Moore y Tilda Swinton generan expectación desde que se inició el rodaje.

Como adelanto de la cinta ambas han protagonizado el número de septiembre de la edición española de Vogue, en el que han hablado de cómo es trabajar con el manchego o cómo eligen ambas sus nuevos proyectos dentro de su abultada trayectoria cinematográfica.

Pero también han comentado el tiempo que han pasado en Madrid durante el rodaje el pasado mes de marzo e incluso se han atrevido decir cuáles son sus sitios favoritos en la capital. En el caso de Moore, para sorpresa de muchos, no se trata de ningún monumento o parque céntrico ni tampoco de la Gran Vía.

"Viví en el barrio de Salamanca, un lugar precioso, e iba cada día a El Corte Inglés. Todos los días. Me encanta. Cada noche, al volver a casa, me decía a mí misma: 'Julie, no necesitas ir otra vez'. Al final siempre acababa haciendo el camino con mi bolso", ha confesado Moore en la entrevista. La actriz incluso ha señalado que cuando recibió a su marido de visita le dijo que "tenía que ir a conocer el mejor supermercado del mundo".

Sus palabras han generado numerosos comentarios en redes sociales, donde hay quien incluso apunta a que sería una buena embajadora de la cadena para una campaña.

Además de su experiencia en esta cadena, la actriz ha recalcado el valor artístico de Madrid. "Creo que el arte en Madrid, además, es increíble. Nunca había estado en el Museo del Prado y me dejó sin palabras", ha señalado.

Por su parte, al igual que su compañera Swinton ha destacado que "los museos son de otro planeta" y ha confesado que si tuviera que mudarse a una gran ciudad Madrid es una de las opciones que barajaría. "Hay algo ciertamente oscuro en ella que me recuerda al Londres de los 80 en el que yo viví. No es un alegre jardín, es una gran ciudad con las incomodidades que eso implica, pero tiene una forma de vivir tremendamente benigna y nutritiva", ha indicado.