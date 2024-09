La frase de Paula Leitón en 'La Revuelta' sobre las críticas a su cuerpo que no puede ser más aplaudida

La campeona olímpica Paula Leitón fue la invitada de David Broncano de este jueves en La Revuelta. La jugadora de la selección española de waterpolo femenino, que consiguieron el del oro en París 2024, fue el blanco de comentarios gordófobos durante y después de su participación en los Juegos Olímpicos, algo sobre lo que habló en el programa de RTVE.

"Me gustó cómo respondiste a todos los tontos que hicieron bromas, se metieron contigo", introdujo Broncano, quien le preguntó si quería volver a hablar del tema.

"No tengo ningún problema", afirmó la deportista, que se lanzó a reflexionar sobre los cuerpos no normativos. "Tenemos la gran suerte, lo dije en su momento, de tener la diversidad de cuerpos que tenemos, de encontrarnos de todo y más en unas Olimpiadas, desde un maratoniano hasta yo misma, que hago waterpolo, o un levantador de pesas", sostuvo.

"Y lo dije, los comentarios no me afectaron, me fui de vacaciones igualmente", bromeó la deportista.

"Creo que tenemos que medir las cosas que decimos. No sabemos a quién le van a llegar y de qué manera les va a afectar", exhortó Leitón. La waterpolista celebró que ella había alcanzado la madurez necesaria "para poder asimilarlo, aunque tampoco debería asimilarlo porque no debería de pasar".

"Pero como no lo podemos controlar, ¿qué voy a hacer? Como dije en su momento, tengo la espalda muy grande para que me resbale lo que dicen", zanjó. Además de despertar los aplausos del público con su frase, la jugadora también ha sido ovacionada en redes sociales por ella.