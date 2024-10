Leonor, al recibir la Medalla de Asturias: "Mi familia asturiana es muy 'asturianona', ya me entienden"

La princesa Leonor ha dado el pistoletazo de salida en solitario a los actos alrededor de los Premios Princesa de Asturias que se celebrarán este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. La heredera ha recibido el título de alcaldesa honoraria de Oviedo y la Medalla de Asturias, el máximo reconocimiento que otorga el Principado.

Tras recibir la medalla de manos del presidente Adrián Barbón, que ha dedicado unas palabras a la heredera y le ha pedido que la lleve "con orgullo". Después de recibir la distinción, Leonor también ha pronunciado un breve discurso en el que ha rememorado sus viajes a Asturias durante su niñez y las historias que le contaba a ella y su hermana su bisabuela, Menchu Álvarez del Valle.

"Os confieso que vine muchas veces con mi madre y mi padre a Asturias durante mi niñez. Mi familia asturiana muy asturianona, ya me entienden, y pude disfrutar desde bien pequeñina los bosques del Oriente y dar paseos largos entre aquellos carballos y castaños", ha comenzado diciendo la princesa Leonor. "Nuestra bisabuela nos contaba a Sofía y a mí como era la Asturias en la que vivió y formó su familia. Disfrutamos mucho con sus historias de la radio de aquella época", ha continuado la heredera.

Leonor también ha rememorado las "playas preciosas, montes, valles y pueblos increíbles" que pudo visitar, además de la gastronomía local que más la fascinó en aquellos años. "Me aficioné incluso a los oricios ante la cara de extrañeza de mi hermana. Bueno, es que ella es más de pantrucu, aunque a mí también me encanta. Las dos hemos sido muy felices aquí y lo somos cada año cuando venimos a impulsar los valores que promueve la Fundación Princesa de Asturias. Por eso, hoy me siento tan agradecida y por eso esta mañana de otoño es tan especial para mí'', ha destacado la princesa, agradeciendo las distinciones.

"Los recibo con respeto y con la certeza de que, como lo sintió mi padre hace casi 40 años, significan algo muy importante: el compromiso que adquiero, que me guía y me guiará siempre, para ser merecedora de estos reconocimientos", ha señalado.

Ha rememorado también su primer viaje oficial en 2018 y la primera vez que, ante el atril del teatro Campoamor, donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios, recibió "un aplauso tan cálido, que fue como un abrazo" tras su primer discurso en 2019.

''Me habéis acompañado en muchos momentos importantes de mi vida. Cómo no voy a sentirme a gusto aquí", ha asegurado Leonor, que ha recordado que Asturias también es la tierra natal de la reina Letizia. "Lo dije en mi primer discurso en Oviedo, en 2019, tengo sangre asturiana. Y eso no solo imprime carácter, es un orgullo y una alegría'', ha valorado.

Alcaldesa honoraria de Oviedo

La princesa Leonor también ha recibido este jueves el título de alcaldesa honoraria de Oviedo, una distinción que le ha sido entregada poco antes de recoger la Medalla de Asturias. La heredera sigue así los pasos de su padre, que en 1988 fue reconocido con este mismo título por el consistorio de la capital asturiana y que dos años antes recibió también la máxima distinción del Principado.

Recibiendo la distinción de alcaldesa honoraria en el Ayuntamiento de Oviedo GTRES

Leonor ha protagonizado este primer acto en Asturias sin la presencia de sus padres desplazándose hasta la casa consistorial de la capital del Principado, a cuyas puertas, y al son de las gaitas, decenas de personas la han aclamado.

Ante numerosas autoridades, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el jefe el Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha entregado a la princesa el medallón y la insignia corporativa y el bastón de mando municipal, atributos que la acreditan como alcaldesa honoraria de la capital del Principado por su vinculación familiar e institucional con la localidad y el compromiso que ha manifestado con Oviedo y el Principado.

Tras posar sonriente en el salón de Plenos con los representantes políticos, Leonor se ha desplazado al despacho del alcalde para firmar en el libro de honor del Ayuntamiento y ha visualizado en el hall del edificio consistorial la placa conmemorativa de este título, situada frente a la del rey Felipe VI.