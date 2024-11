Mette-Marit viaja para visitar a su hijo Marius a un centro de rehabilitación en Londres

La princesa Mette-Marit de Noruega ha viajado hasta Londres para acompañar a su hijo Marius Borg, quien se encuentra en una clínica de rehabilitación. En un comunicado emitido el pasado 16 de octubre por el equipo de defensa de Borg, el hijo de Mette-Marit admitía las agresiones a su novia el pasado mes de agosto, pero ha negado acusaciones anteriores y también haber tenido problemas con las drogas.

"He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio. El consumo de drogas y mis diagnósticos no excusan lo que pasó en el apartamento de Frogner la noche del domingo pasado. Quiero ser responsable de lo que he hecho y le explicaré sinceramente a la policía", declaró entonces.

En su labor de retomar el tratamiento de rehabilitación se ha trasladado a Londres en compañía del príncipe Haakon, según informa ¡Hola! el pasado jueves. Según este medio, lo hicieron en un vuelo regular de la compañía Scandinavian Airlines. Según ha publicado Se og Hor, el desplazamiento de Mette-Marit tuvo lugar al día siguiente, el pasado viernes y allí estuvieron paseando junto al joven por un centro comercial.

El viaje de Haakon hizo saltar todas las alarmas después de su reciente ausencia el jueves de un almuerzo ofrecido en Oslo en honor a los administradores del Estado, al que aludieron con "motivos personales" y al que acudió Mette-Marit en su lugar.

La investigación sobre la agresión de Borg a su pareja sigue abierta y son pocas las declaraciones al respecto que se han hecho por parte de la casa real noruega. "Hay una investigación policial en curso y no creo que sea correcto decir mucho sobre los elementos individuales que contiene", dijo el príncipe Haakon en un acto junto a la escritora Margaret Atwood.

"Al mismo tiempo, como dijo el rey, nosotros, como familia, tratamos de cuidarnos unos a otros. Y más allá de eso, nos esforzamos en hacer nuestro trabajo", añadió a los periodistas.