Sara Carbonero se despide con rabia y enfado de 2024: "Siempre te recordaré como el peor año de mi vida"

Aún quedan más de 24 horas para despedir 2024, pero hay quienes tienen tantas ganas de abrir el nuevo calendario que se han adelantado a decir adiós a estos último 12 meses.

Es el caso de Sara Carbonero que desde sus redes sociales le ha querido poner punto final antes de tiempo: "Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo".

Con un mensaje que mezcla rabia y esperanza, la periodista y empresaria ha dejado claro que en este año han sido más los momentos malos que los buenos, y que ha sentido más la desilusión que la suerte. "Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás. Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos...", detalla sobre la cara más sombría de lo vivido. Pero también agradece todo lo que le ha enseñado "a base de golpes y resiliencia" y la ayuda prestada para "hacer una criba y saber quién sí y quién no".

"También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo", reconoce también como parte positiva.

"Adiós 2024, te puedes ir por donde viniste. Cerramos ciclo y despegamos", concluye el post en Instagram que ha acompañado con un carruel de fotos, entre las que hay una con la frase: "Este año he sido una persona difícil de acompañar, sin embargo hubo quienes se quedaron".

¿El año más duro para Sara?

Lo cierto es que hace solo unos días, la periodista compartió con sus seguidores el dolor por la muerte de una de sus mejores amigas el día de Nochebuena, algo que, sin duda, ha marcado tristemente sus navidades.

A pesar de todo, a lo largo de estos últimos meses, Sara se ha consolidado como una de las mujeres más influyentes, y no solo por su imagen. Toda una lección de empatía y resiliencia fue su emotivo discurso en la gala benéfica organizada por la revista Elle donde habló por primera vez del cáncer que le diagnosticaron en 2019.