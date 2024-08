Siete respuestas sobre el futuro de Daniel Sancho tras su sentencia a cadena perpetua

Ya hay una sentencia. Daniel Sancho ha sido declarado culpable este jueves de los tres cargos a los que se enfrentaba, entre los que se incluye el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Por ello, el Tribunal Provincial de Samui lo ha condenado a cadena perpetua. "Hay que seguir con el partido", ha afirmado tras conocer el fallo la abogada española del cocinero, Carmen Balfagón, que ha asegurado que van a apelar. "Tenemos dos recursos por delante y tenemos que agotarlos", ha concluido.

Esta sentencia, por ahora, no es firme. Y, ¿cuánto tiempo puede llevar este procedimiento? ¿Podría Sancho cumplir su condena en España? El profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Europea de Valencia, Antonio Quirós, despeja algunas de estas dudas en una conversación con El HuffPost.

¿Es una sentencia firme?

No. La sentencia que han leído en la mañana de este jueves no es la definitiva. Esta se puede recurrir y así han anunciado que lo harán los abogados de Sancho. Estos, además, tienen dos opciones. La primera de ellas es acudir al Tribunal de Apelaciones y, si con el resultado que obtengan, siguen sin estar conformes, pueden volver a recurrir. Esta segunda vez sería ante el Tribunal Supremo. Todo ello en un procedimiento que puede durar alrededor de un año, según EFE.

Los abogados del cocinero, Marcos García Montes y Carmen Balfagón, han indicado a los medios tras conocer la sentencia que, aunque "respetan" la decisión de las autoridades tailandesas, contemplan hacer uso de estos dos recursos. En la misma línea se ha pronunciado el padre del condenado, Rodolfo Sancho. "A seguir luchando siempre, a seguir luchando", ha dicho.

¿Es posible una extradición a España?

Una extradición, no; un traslado, sí. "Porque ya ha sido juzgado", puntualiza el experto en Derecho Internacional, Antonio Quirós. Solo de esta manera el reo podría cumplir la condena en su país de origen.

El experto, que ha tomado como referencia al Acuerdo entre España y Tailandia de cooperación en materia de ejecución de sentencias penales para su declaración, opina que puede haber también un "presunto interés de la administración tailandesa por quedar bien ante la opinión pública española". El motivo es que "es un destino turístico popular en nuestro país" y, según ha explicado durante la conversación, a Tailandia "no le interesa tener conflictos diplomáticos".

En caso de que se produjera el traslado a España, ¿la pena se mantendría igual que en Tailandia?

En España no existe la cadena perpetua, el castigo más similar es la prisión permanente revisable. En este sentido, Quirós se ha referido al artículo 2.1 del ya citado acuerdo. Este afirma que uno de esos requisitos para llevar a cabo el intercambio es que la infracción por la que el reo haya sido condenado en Tailandia también esté considerado como el mismo delito en España.

"Delito, no pena", precisa el experto, que concluye que "pasar de perpetua allí a permanente revisable aquí no debería ser un obstáculo técnico, porque el delito sí existe en España". "La ejecución de la pena", por lo tanto, "aunque no sea exactamente igual, no debería impedir la aceptación del traslado, siguiendo el tenor del convenio", añade.

¿A partir de cuándo podría solicitar el traslado a España?

En primer lugar, hasta que la sentencia no sea firme, este trámite no se puede iniciar. Una vez el fallo sea el definitivo, el acuerdo recoge una serie de condicionantes en varios de sus artículos para poder beneficiarse de él. Por un lado, que el condenado haya cumplido un mínimo de su pena establecido por Tailandia antes de efectuar el traslado.

A la hora de establecer cuál sería mínimo en el caso de Daniel Sancho hay discrepancias. En la rueda de prensa que ha dado el equipo legal de la familia Arrieta este jueves tras conocerse la sentencia, han indicado que Sancho deberá cumplir, al menos, ocho o diez años antes de poder emprender este proceso. Desde la agencia de noticias EFE han establecido esa cifra en cuatro años.

En cualquier caso, Quirós ha destacado que ese mínimo no es el único requisito. El acuerdo, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre de 1987, establece en el artículo 3.4.a que este traslado se puede efectuar si el delincuente "está condenado a cadena perpetua".

Además, según EFE, lo que sí va a tener que hacer Sancho antes de poder solicitar este traslado es pagar la indemnización que le ha impuesto el juez. Esta es de 4 millones de bat, es decir, unos 107.000 euros.

En caso de ser trasladado a España, ¿podría quedar en libertad?

Quirós no lo descarta. En caso de ser trasladado a España en un régimen de prisión permanente revisable, esta, como su propio nombre indica, se puede examinar para poner al reo en libertad.

Los requisitos para suspender esta condena son tres y están recogidos en el artículo 92 del Código Penal. El primero es que el preso ya haya cumplido 25 años de su condena, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo". El segundo, "que se encuentre clasificado en tercer grado" y, finalmente, que el tribunal encargado de evaluarlo, tras la evaluación pertinente, pueda fundar "la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social".

¿Continuará en la prisión de Samui?

La prisión de Samui es en la que Daniel Sancho ha permanecido desde que fue encarcelado por las autoridades y en la que ha estado esperando a la resolución del juicio. Esta, sin embargo, es únicamente para penas inferiores a los 15 años. Una vez vista la sentencia, el hijo de Rodolfo Sancho ha vuelto a ella. Y, a pesar de haber solicitado al juez poder continuar allí cumpliendo condena, está aguardando una orden de traslado, según EFE.

Los posibles destinos a los que se podría dirigir son las prisiones de Nakhon Si Thammarat, para reos condenados a más 25 años de cárcel, o la de Surat Thani, destinada a personas con castigos superiores a los 15 años. Así lo explicó hace unos días, a la ya citada agencia de noticias, el fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai. Sin embargo, indicó que todo dependería de "cómo se desarrollen los trámites de la prisión". Y este jueves EFE ha apuntado que ambas se encuentran superpobladas.

¿Tiene la vía del perdón del rey?

La tradición tailandesa reconoce el perdón real. Es un sistema que dota al monarca tailandés, Maha Vajiralongkorn, de la posibilidad de conmutar la pena de muerte por otra condena. Este se puede obtener redactando un escrito al soberano en el que se reconoce el cargo por el que ha sido condenado a la pena capital con el objetivo de que se la perdone. Es lo que hizo el español Artur Segarra, que continúa cumpliendo su castigo en una cárcel tailandesa.

Sin embargo, la pena que han impuesto a Sancho no ha sido esa, dado que le han castigado con la cadena perpetua. En este sentido, según recoge EFE, el nieto de Sancho Gracia podría solicitar también esta prerrogativa real. Para ello, la sentencia ha de ser firme, debe pagar la indemnización que le han pedido para la familia Arrieta y pedir perdón por lo sucedido. En cualquier caso, sus abogados han asegurado que agotarán todos los recursos que puedan para poder reducir la sanción.