Toque de atención del ejército a Lydia Lozano y María Patiño

Las fotografías del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey publicadas en una revista neerlandesa la semana pasada siguen trayendo cola. En Ni que fuéramos Shh, en TEN y Canal Quickie, se habló precisamente de algunas de las consecuencias como unos audios publicados por El Plural en los que Amadeo Martínez, un coronel aseguraba que conocía muchos secretos íntimos del emérito.

Este fue el motivo por el que Lydia Lozano y María Patiño fueron durante el programa a grabar a los exteriores del cuartel de Capitán Guiloche, ubicado frente a Mediaset en el distrito Fuencarral-El Pardo de Madrid, donde se encontraron con un toque de atención de las fuerzas de seguridad del Estado.

Las colaboradoras han tenido que parar el directo después de que varios militares se acercaran a ellas a increparles que no podían grabar en las instalaciones. Ambas se quedan paralizadas ante cámara y dicen un "vámonos, vámonos". "Nos van a detener", se escucha decir a Patiño, que además cuenta que no llevaba consigo el DNI, por lo que podrían multarle.

"Buenas tardes, ahí no se puede grabar", le dice uno de los militares ante la negativa de las reporteras. "No, no hemos grabado ahí", responde Lozano. "Sí, os hemos visto con la cámara", continúa el agente. "Era el cañón solo, si el cañón está en la calle", señala de nuevo Lozano. El operador de cámara dice entonces que el militar le ha indicado que no pueden grabar apuntando a una dirección concreta.

"Bueno, ya está. Si ya nos vamos", recalca Lozano intentando huir de la situación mientras Patiño le indica a los militares que tienen que grabar otra entrada pero matiza "al cuartel no lo vamos a enfocar". "Mi padre era militar", apunta Patiño a los agentes intentando buscar complicidad. "Nos han visto por las videocámaras. No enfoques allí ni a ellos", le indica Patiño al cámara antes de cortar la conexión.

"Luego dicen que el ejército es autoritario", concluye Patiño entre risas. Una vez finalizada la conexión, en directo han recordado cómo se ha vivido la situación: "Dos personas han venido para indicar que no podemos grabar al cuartel, cosa que comparto".