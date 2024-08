Un España-Brasil, huevos fritos en el menú y un Bloody Mary para tomar asiento: los detalles de la boda de Jordi Cruz

Este sábado, el chef Jordi Cruz y la arquitecta Rebecca Lima tenían una de las citas más importantes de su relación. La pareja, haciéndolo coincidir con el aniversario y el bautizo de su hijo, se han dado el 'sí, quiero' que anunciaron a finales del pasado mes de julio.

A lo largo de la jornada del domingo ya se pudieron conocer algunos detalles de la fiesta, como algunos de los invitados que acudieron a la misma. Ahora, la revista ¡Hola! comparte en exclusiva muchos más. Desde que la novia lució para ese día dos trajes, el menú que escogió el novio y otros tantos gestos que se dieron a lo largo del día más importante para la pareja.

Uno de los detalles que más expectación ha generado desde que anunciaron la boda era qué se comería en ella, dada la profesión del novio. "Yo siempre hago lo mismo, le pregunto al chef qué es lo que mejor hace y me pongo en sus manos", ha explicado a la ya citada publicación el juez de Masterchef.

En este caso, las manos han sido las del prestigioso Nandu Jubany. "Hablamos, me dio cuatro ideas, me parecieron maravillosas, sobre todo el plato principal, que me parece una genialidad poder dar bogavante y huevos fritos en una boda", ha proseguido relatando Jordi a ¡Hola!.

Y eso no fue todo. Los comensales, procedentes de distintos países, degustaron también el ceviche y una tarta de cinco pisos que tenía un acabado de fondant blanco.

Ahora bien, para poder tomar asiento en la mesa correspondiente y poder catarlo, los invitados tuvieron que tomarse antes un chupito de Bloody Mary elaborado por el restaurante 3 estrellas Michelín del novio, ABaC.

Un España-Brasil

En la pista de baile, Cruz lo tenía claro. "Becca baila increíble, pero yo soy un patán", ha asegurado, en declaraciones para ¡Hola!, el novio. Es por eso que lo que trató de hacer fue "proponer una batalla Brasil- España".

"Decir que 'todos a bailar', animé la fiesta como un loco y nos escaqueamos con mucha soltura" de clásico baile nupcial. Dado que Becca es originaria de Brasil, contaron con una banda también de allí que hizo posible esa convergencia musical.