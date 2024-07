Un guiño a 'Sexo en Nueva York' o una ceremonia cortesía de Juan y Medio: así fue la boda de David Summers y Christine Cambeiro 

La pareja hacía oficial su matrimonio, pero la verdadera protagonista del enlace fue la ciudad de Nueva York. En ella, de donde es originaria la novia, se conocieron David Summers, el frontman de Hombres G, y Christine Cambeiro. Sucedió este sábado en una fiesta que contó con invitados de lujo y estuvo repleta de anécdotas.

Así lo ha recogido la revista ¡Hola!, que ya adelantó en exclusiva la noticia del enlace y que estuvo presente en el mismo. Este tuvo como maestro de ceremonias al cómico y presentador Juan y Medio, quien, además, es también amigo del novio.

La pista quedó inaugurada por la feliz pareja al son de Moonlight serenade, de Glen Miller. Y, al igual que el intérprete del tema, toda la ceremonia giró en torno a Nueva York. Tanto es así, que hasta el traje de la novia hacía un guiño a la serie que también tiene por protagonista a la misma ciudad: Sexo en Nueva York.

Lució unos Manolos. "Como los de Carrie (Bradshow)", aseguró Cambeiro. Ante la duda de si son como los que se deja en vestidor de su piso, localizado en Madison St., ella sólo tuvo una respuesta: "Exacto. Y Mr. Big le pide matrimonio de rodillas con ellos en la mano...".

Una boda con actuación del novio

Con un novio que se ha ganado al vida como cantante, era de esperar que actuara en su propia boda. Lo hizo al son de Sinatra, siguiendo en la línea neoyoquina, con dos de sus temas más famosos: el que dedica a la ciudad de la Gran Manzana y I Got You Under My Skin.

A él se unieron el resto de Hombres G para un concierto de la banda que encabeza Summers. El pistoletazo de salida para el show lo dieron con Voy a pasármelo bien. Y a este le siguieron otros tantos emblemáticos del grupo que protagonizó la película Suéltate el pelo.

Tras ellos, fue el turno de Lorenzo Perea Atienza y de DJ Nano que, con su música, puso el broche de oro a una fiesta que concluyó hacia las 03.30 de la madrugada del domingo.