Una mujer con el gen centenario desvela el secreto de sus comidas: "50 años y en realidad tengo 25"

La presentadora italiana, de origen suizo, Michelle Hunziker tiene 47 años pero una edad biológica de 25, como reconoce en una entrevista en el Corriere della Sera. Una privilegiada condición física que atribuye, además de al gen de la longevidad, a un estricto estilo de vida: "Saludable, alimentos no procesados, lejos de los azúcares que son venenosos, el deporte y luego una vida holística" .

La que fuera mujer del cantante Eros Ramazotti entre 1998 y 2002, además de ser una estrella de la televisión, ha lanzado su propia marca de cosmética natural y suplementos, Goovi: "Pero no es sólo una marca, sino un estilo de vida porque sentirse bien es un viaje de 360 grados que pasa de las emociones (también) a las hormonas y al cuerpo. En definitiva, las cremas y los cuidados de la piel están bien, pero si no tienes un determinado tipo de estilo de vida, todavía no te amas, no ocupas tu espacio y no intentas ver la vida con positividad... No irás a ninguna parte".

Respecto a los secretos de su alimentación, afirma que se trata de hacerlos conscientemente, sano y natural, y mejor en casa para tener la certeza de lo que se ingiere. Ahora bien, dice no renunciar a nada porque el "estrés de la privación es tanto como el del abuso".

"Soy capaz de ingerir 6.000 calorías en un día. Luego quizás la comida post-carga con un minestrone o pescado a la parrilla. Entonces, si eres capaz de escucharte a ti mismo y equilibrarte, podrás hacerlo todo, porque una vida sin excelente vino y buena comida, ¿qué clase de vida es?", responde al periodista cuando le pregunta por sus debilidades.