Kuve: "Los que nos dedicamos a la música somos unos valientes"

Maryan Frutos lleva la música en sus venas. Desde muy pequeña, tuvo claro que su mundo giraría en torno a los escenarios. Esta pasión le ha llevado a tocar desde 2009 en salas y festivales de toda España, y también a emocionar a todo un país en una Nochevieja de hace cuatro años, cuando cantó en una Puerta del Sol vacía por la pandemia junto a Nacho Cano el mítico Un año más de Mecano. "No sé si fue consciente de que era un momento histórico porque estaba muy nerviosa y emocionada", dice sobre aquella actuación realizada por Telemadrid y que le granjeó numerosos elogios.

Ahora, se atreve a participar en el Benidorm Fest con la canción LOCA XTI, "una declaración de amor y un homenaje a quienes nos quieren de forma desinteresada y pura". Su objetivo con ella es llegar a Eurovisión y destacar en una industria musical cada vez más competitiva. "El sector está en un punto donde es muy difícil destacar y tienes que llamar mucho la atención para que la gente escuche tus canciones", asegura a El HuffPost.

Por el momento, está muy contenta porque cada vez más gente "se está subiendo al barquito 'kuvista'". "Y si leo alguna crítica en redes sociales que no es constructiva no me afecta", cuenta.

- ¿Qué acogida crees que ha tenido tu propuesta entre los eurofans? ¿La gente se ha vuelto... loca por ti?

- Estoy contenta y muy ilusionada porque la respuesta ha sido muy buena. Tenía mucha incertidumbre sobre cómo iba a ser la recepción después de tanto tiempo con la canción en mis manos. Sé que no puede gustar a todo el mundo porque eso es imposible, pero la gente la tiene muy arriba en sus tops.

- Siempre se ha dicho que los eurofans forman un público muy crítico...

- Sí, he escuchado que hacen críticas destructivas. Pero, en mi caso, veo que hay mucha gente que se está uniendo al barquito 'kuvista' y estoy muy feliz. Si leo alguna crítica que no es constructiva no me afecta porque siento que no me debe importar.

- Te he leído decir que esta canción se compuso en un pequeño pueblo de Huelva, cerca de Isla Cristina, junto a Juan Sueiro. ¿Se creó expresamente para el Benidorm Fest?

- Sí, por y para el Benidorm Fest. Y pensando en el objetivo final, que es Eurovisión. Yo tenía un sonido definido en mi cabeza para la canción, con referencias a la música de principios de los años 2000, y sabía que Juan era la persona perfecta para ayudarme a crear este tema.

- ¿Y cómo será la puesta en escena en Benidorm? ¿Mantendrá ese toque dosmilero?

- La canción dice mucho por sí sola. Es un tema que habla del amor verdadero, del sano, del que no espera nada a cambio. Y mi mensaje principal es poder verbalizar a alguien que le queremos, que nos hace bien y que nos encanta estar con él o con ella. Y como es una canción que es una celebración del amor, lo que quiero transmitir en el escenario es mucha luz, mucho color, buena vibración y que la gente se lo pase bien.

-Sin duda, tu actuación en Benidorm Fest será un momento muy importante en tu carrera. Sin embargo, hace ya cinco años, fuiste la protagonista de una Nochevieja que es historia de nuestro país. Cantaste en una vacía Puerta del Sol la canción Un año más junto a Nacho Cano. ¿Cómo recuerdas ese momento?

- No sé si fui entonces consciente de que era un momento histórico porque estaba muy nerviosa y emocionada. Fue un homenaje a toda la gente que había perdido a alguien en la pandemia y también a esos sanitarios que nos ayudaron en los peores momentos. Sentí mucha emoción y nada más terminar lloré muchísimo. Fue muy bonito compartir ese momento con Nacho Cano y un privilegio interpretar esa canción de Mecano en un día tan importante.

- Lo cierto es que llevas muchos años peleando en la industria de la música. ¿Cómo ha sido tu experiencia por este mundillo hasta ahora?

- Los que nos dedicamos a esto somos unos valientes porque es una montaña rusa de emociones. Cada vez cuesta más que la gente escuche tus canciones, porque hay mucha información. Por eso valoro esta oportunidad del Benidorm Fest. Creo que la industria está en un punto donde es muy difícil destacar y tienes que llamar mucho la atención para que la gente escuche tus canciones. Y no sólo el público, también las multinacionales.

- Por último, ¿cuáles son tus propósitos para este 2025 que acaba de arrancar?

- Que este año me traiga mucho trabajo y mucha gente nueva que descubra mi proyecto. Y, por supuesto, que haya muchos conciertos y que el ritmo no pare.