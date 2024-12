La RAE pide dejar de usar la 'c' en la palabra que más hace dudar a a los españoles

No es suscinto, sino sucinto. No es subrrealismo, sino surrealismo. Y no es fideligno, sino fidedigno. Estas tres palabras, según Cuadernos Rubio —sí, los de toda la vida— forman parte del listado de las que más frecuentemente se dicen o se escriben mal según un estudio publicado hace unos años.

Pero hay otra que plantea enormes dudas y que podemos ver escrita de varias maneras: ¿idiosincracia, indeosincracia o idiosincrasia? La respuesta correcta es IDIOSINCRASIA, sin 'c' ni tampoco 'e' pues es una palabra proveniente de las voces griegas ídios (singular) y sýnkrasis (temperamento).

La RAE la define como "conjunto de los rasgos y el carácter distintivos de un individuo o comunidad" y aclara que son erróneas las formas ideosincrasia, ideosincracia, idiosincracia, indiosincrasia e indiosincracia.

Y aunque, como señala FUNDEU, la Fundación del Español Urgente, "en los medios se detecta cierta vacilación a la hora de emplear esta palabra", está mal escrita y lo adecuado es "utilizar la forma idiosincrasia".