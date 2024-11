La revuelta de 'La Revuelta': claves para entender la berrea de ciervos en 'prime time'

Este viernes no se habla de otra cosa: de los 12 minutos de imágenes de animales que La 1 emitía este jueves en la recta final de la que es su gran apuesta televisiva de esta temporada: La Revuelta. El motivo lo explicaba antes de dar paso a las mismas el presentador del show, David Broncano. Tenían cerrada la entrevista con el actual campeón mundial de Moto GP, Jorge Martín. Sin embargo, tal y como contó el cómico, un rato antes de dar comienzo a la grabación del programa de TVE, El Hormiguero supuestamente amenazó con que no podía acudir a la cadena pública. Al menos, no antes que al espacio de Atresmedia.

"En El Hormiguero se han enterado de que hoy iba a venir Jorge Martín, campeón mundial de Moto GP, que en teoría iba la semana que viene allí con ellos", ha comenzado a relatar Broncano. "Y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí. Han movido sus... No entro en detalles, pero tienen sus formas de presionar en estas cosas y no es la primera vez que ocurre", ha asegurado el cómico, que ha precisado que es algo que "lleva pasando años, desde que estábamos en Movistar Plus+, aunque en teoría no éramos competencia".

Desde entonces, se ha desencadenado una oleada de reacciones, entre las que se incluyen las del propio programa conducido por Pablo Motos a las de excolaboradores del mismo, actores, actrices y un largo etcétera de personalidades relacionadas con el mundo de la televisión. De hecho, el vídeo que han compartido desde las redes sociales del nuevo espacio estrella de TVE, de siete minutos de duración, en el que detallan lo sucedido ya acumula más de 150.000 reacciones, entre las que se incluyen me gustas, retweets y comentarios.

En cualquier caso, los datos de audiencia no se han balanceado estrepitosamente a favor de Trancas y Barrancas. Según los datos de Barlovento Comunicación, Broncano y compañía lograron un 13.6% de la cuota frente al 15.5% que alcanzó El Hormiguero, a pesar de los 12 minutos de imágenes de ciervos que emitió la cadena pública.

El aviso de Mario Casas y Najwa Nimri

En el momento en el que Broncano se dirigió directamente al público antes de dar paso a lo que han precedido a la emisión de La berrea de los ciervos ha precisado que algunos invitados ya habían bromeado acerca del tema. Y, por eso, las redes han rescatado las palabras del actor Mario Casas en su paso por La Revuelta el pasado 7 de noviembre.

El intérprete, entonces, fue a presentar Escape, una producción que involucra a Televisión Española. "Pero había hablado con El Hormiguero y se había quedado antes con ellos y no podía decir que iba a venir a La Revuelta, habría quedado fatal con ellos", dijo en su entrevista el mayor de los reconocidos hermanos Casas.

Antes que el actor de No matarás, ya hizo lo propio Najwa Nimri. Fue la invitada en el segundo programa. Cuando Broncano le dijo que, más adelante tendría que acudir a Antena 3 a continuar con su promoción, la intérprete de Zulema, en Vis a Vis, fue rotunda: "Allí no me llevan, estoy vetada".

Un acuerdo entre DAZN y Atresmedia

Lo sucedido en la noche de este jueves tiene como telón de fondo el acuerdo que alcanzaron Atresmedia, DAZN y MotoGP. Lo anunció el grupo en marzo de este año y, gracias a él, ha podido emitir en sus cadenas los grandes premios que se celebraran en España.

El pacto contemplaba, tal y como explicaron, la emisión en directo en laSexta de las carreras en Moto3, Moto2 y MotoGP de las temporadas 2024 y 2025. También incluye la retransmisión de las distintas pruebas clasificatorias que se celebraran a lo largo del fin de semana.

El comunicado de El Hormiguero

Entre las millones de reacciones que ha habido también se encuentra la de El Hormiguero, que en la misma noche de este jueves emitía un comunicado en el que apuntaba a "un malentendido sin mayor importancia". Explicaban que ya tenían un acuerdo para entrevistar en exclusiva al recién proclamado campeón y que el mismo jueves "uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto". Finalmente, apuntaban que la empresa organizadora del campeonato de motociclismo había contactado con los representantes "para resolver la situación".

Las respuestas a este texto tampoco han tardado en llegar. Entre ellas la de la experta en comunicación no verbal Patrycia Centero. Esta ha indicado a través de su perfil en X que "un malentendido sin mayor importancia' no te genera una crisis reputacional en la que te ves obligado a salir a excusarte". "Sólo por eso, ya tiene importancia", ha esgrimido.

Los ex de El Hormiguero reaccionan

Además de actores, actrices o colaboradores de La Revuelta, también han comentado en X lo sucedido algunos de los ex del espacio de la noche de Antena 3. Es el caso de Jandro, que en la noche de este jueves ya escribió un mensaje apuntando que se encontraba "viendo animales en prime time. A este le respondió con un vídeo en el que registró las imágenes de La berrea el que tuviera su propio espacio de ciencia en El Hormiguero, Flipy.

Y la actividad en redes relacionada con este tema por parte de Flipy no ha acabado ahí. "Qué maravilla cerrar con los animales, me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche", ha comentado en su perfil de X, antes de de presentar sus "respetos" al late de Televisión Española. "La próxima vez os dejo material de Campamento Flipy", ha concluido, entre emoticonos de risas.

Al estilo de José María García y De la Morena

La guerra entre contenidos de distintas cadenas y/o emisoras no resulta novedoso. Muchos, a través de las redes sociales, han recordado la batalla que protagonizaron en las ondas, en una de las etapas radiofónicas más icónicas de la historia, José Ramón de la Morena y José María García. Y lo han llevado más allá de la competitividad por superarse mutuamente en audiencias.

Han comentado algunas de las estrategias que siguieron para adelantarse a su enemigo a la hora de conseguir entrevistas.