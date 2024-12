Las personas que revisan el móvil nada más despertarse suelen mostrar estas 9 características

Levantarse y antes de salir de la cama mirar el móvil para comprobar si hay algún mensaje o notificación que se haya recibido durante la noche es un hábito común para muchas personas y no es especialmente un buen síntoma.

Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (2019), aproximadamente el 80% de las personas con smartphone lo revisan en los 15 minutos posteriores a despertarse cada mañana.

Podría parecer un acto inocente, una simple costumbre o algo que se hace con visión a planificar el resto del día y organizarse. No obstante, psicológicamente esconde determinados signos que denotan nuestra personalidad.

Según el medio griego Enikos, hay nueve rasgos de la personalidad estrechamente relacionados con mirar el móvil incluso antes de salir de la cama. En primer lugar, apuntan a que son personas "exitosas" o que tienen mucho trabajo. Sin embargo, no es especialmente recomendable.

"A no ser que lo necesites por trabajo urgentemente, lo mejor sería darle la vuelta nada más suene la alarma o mantenerlo bloqueado hasta después de despertarse, lavarse y desayunar", señala en un reportaje de El Confidencial el psicólogo Andrés Montero.

Según Enikos, también son personas a las que les da la sensación de que "se les acaba el tiempo", lo que podría estar relacionado en ciertos casos con personas ansiosas.

En tercer lugar, y relacionado con el segundo rasgo, señalan que son personas que son propensas al estrés. Según un estudio realizado por psicólogos británicos, las personas que están constantemente conectadas tienen mayores niveles de estrés.

Un cuarto signo de estas personas que están conectadas a su móvil desde primera hora de la mañana es que son personas que buscan la gratificación instantánea, es decir, que genera un estímulo adictivo.

En quinto lugar, según Enikos, son personas que no quieren perderse nada, el conocido como FOMO (Fear of missing out), que les lleva a estar continuamente conectados a las pantallas. El sexto signo es una exigencia también de esta conexión, pero con otras personas, una necesidad de interconexión con los otros que puede llevar a querer escribir mensajes y recibirlos desde primera hora de la mañana.

El séptimo rasgo de la personalidad podría ser una baja autoestima y la búsqueda continua de aprobación por parte del grupo a través de la conexión continua al teléfono móvil.

En octavo lugar, para Enikos, estas personas son "versátiles", es decir, que tienen los ojos abiertos a hacer varias cosas. Sin embargo, varios psiquiatras han alertado de los efectos negativos que puede tener esto. El doctor Kanojia comparó en un vídeo de YouTube el uso del móvil con exprimir un limón: "Si usamos el teléfono a primera hora de la mañana, exprimimos el limón muy fuerte y sacamos todo el jugo, y luego no te queda nada para sentirte bien porque todas tus reservas de dopamina se han agotado".

El noveno signo es, como recogen todos los anteriores, una total dependencia de la tecnología y cierta adicción a los dispositivos móviles, algo que podría contrarrestrarse dedicando los primeros momentos de la mañana a otras tareas como desayunar, meditar o dar un paseo.