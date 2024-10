Los cinco hábitos que cumplen las personas con baja autoestima

Tener baja autoestima puede conllevar actos que "boicoteen" tu trayectoria tanto personal como profesional, ya que la baja confianza en uno mismo puede hacer que nos comportemos de una forma determinada, entrando en un círculo vicioso.

Para el psicólogo Ángel Rull, esto se denomina "autoboicot" y, tal y como señala en su web, "en lugar de actuar de manera coherente con nuestros objetivos y deseos, adoptamos comportamientos, pensamientos o actitudes que obstaculizan nuestro propio progreso".

Según indican en la web griega It's Possible, estas personas suelen tener cinco comportamientos muy claros a los que tienden a recurrir. En primer lugar, señalan que tienden a culpar a los demás de lo que nos sucede ya que no "aceptan que tienen que hacer un cambio".

También apuntan que suelen ser personas más solitarias, que no suelen tener demasiados amigos cercanos ya que esa falta de confianza en uno mismo puede transformarse en un patrón de personalidad autoritario, agresivo, crítico o exigente.

Del mismo modo, otro comportamiento que suelen tener en común las personas con baja autoestima es una necesidad "excesiva de ganar" para sentir la valoración externa y el reconocimiento.

Asimismo, en el citado medio recuerdan que estas personas tienden a tener pensamientos negativos constantemente, lo que se debe compensar con pensamientos positivos tanto de uno mismo como de las situaciones a las que se enfrenten.

Por último, apuntan a la procastinación como comportamiento típico de las personas con baja autoestima. En este sentido, el psicólogo Tomás Navarro cuenta en ABC que esto suele ir de la mano por la incapacidad de decisión ante varias opciones y el miedo a arrepentirse o el tomar la opción incorrecta.

"Una persona con baja autoestima se colapsa cuando tiene muchas opciones de decisión ya que genera más miedo al fracaso y más miedo a tomar la decisión equivocada, por lo que suelen postergar más las decisiones que tienen pendientes", señala. "Una persona con baja autoestima suele sentirse insatisfecha con sus decisiones por lo que suelen arrepentirse y dar muchas vueltas a lo que han decidido. Si no hay decisión no hay miedo al error y por tanto no hay arrepentimiento", añade.