Los diez comportamientos que presenta una persona que no te soporta pero lo oculta

No gustamos a todo el mundo ni todo el mundo nos gusta a nosotros, aunque en determinados contextos sociales no nos queda más remedio que disimular o intentar gestionarlo de manera que no nos afecte.

Pero muchas veces, aunque se haga un esfuerzo tremendo por que no se note, hay señales que revelan las emociones negativas que despiertas en las personas: se trata del lenguaje corporal, difícil de controlar y el delator de los verdaderos sentimientos.

¿Quieres confirmar tus sospechas de que no caes bien a determinada persona? Pues analiza su gestualidad porque estos 10 comportamientos le descubren.

1. No te mira a los ojos

2. Siempre está muy ocupado

3. Imita tu lenguaje corporal negativo.

4. Rara vez inicia una conversación.

5. Sus elogios parecen falsos.

6. Nunca comparte información personal.

7. No empatiza, ni se esfuerza en entenderte

8. Es demasiado educado

9. Te interrumpe continuamente

10. No te cuenta en planes futuros.