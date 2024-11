Marcelo Muñoz: reforzar el diálogo entre China y España

Madrid es una de las ciudades más cosmopolitas de España, que combina el encanto de la arquitectura histórica con la energía de una metrópolis moderna. DIARIO DEL PUEBLO digital entrevistó en la capital española a Marcelo Muñoz, el economista y empresario que ha trabajado con China durante más de 40 años para construir relaciones más estrechas entre los dos países.

“Me consideran medio chino, ya que es el país que conozco y con el que más he trabajado después de España”, aseguraba. En 2012, Muñoz fundó Cátedra China, una organización dedicada a promover los intercambios entre China y España, con la esperanza de aumentar las oportunidades de colaboración entre las dos naciones.

"China se ha convertido en un líder mundial en tecnología y ciencia, publicando más innovaciones científicas que cualquier otro país"

Durante la conversación, Muñoz reflexionó sobre sus primeros días en el país asiático y contó que cuando llegó a China en 1978, "la política de apertura de Deng Xiaoping recién comenzaba. Al hacer negocios en China, he sido testigo directo de la transformación que ha experimentado China a lo largo de los años. "En mi opinión y según muchos analistas políticos de todo el mundo, esta es la mayor transformación de la historia. En 1978, China ocupaba el puesto 120 entre los países más poderosos del mundo; hoy, es el segundo”. Elogia entonces que “China se ha convertido en un líder mundial en tecnología y ciencia, publicando más innovaciones científicas que cualquier otro país. También se ha convertido en la mayor potencia comercial del mundo, explicaba.

En los últimos 46 años, Muñoz ha escrito muchos libros y artículos sobre el gigante asiático, trasmitiendo sus experiencias vividas allí a la gente de occidente. “Ha sido una experiencia increíble explorar un país tan grande”, aseguraba. Admira la visión a largo plazo de China y señala que “tiene un sistema que funciona para las generaciones futuras y perdura en el tiempo. Por ejemplo, la Gran Muralla tardó muchos siglos en construirse y el Gran Canal se construyó en el siglo VIII, que sigue siendo uno de los canales más importantes para la gente de China en la actualidad”, manifestaba.

"China ha ofrecido un nuevo enfoque de paz a través del diálogo en lugar de la guerra, lo cual es muy importante”

En sus libros, Muñoz ha señalado con frecuencia que occidente no entiende a China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Actualmente, está preparando su quinto libro, en el que hablará de cómo este país asiático puede ofrecer una alternativa a nuestro mundo desorientado “El mundo actual no está gobernado por un líder. Occidente quiere gobernar, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, que forman parte de la alianza de la OTAN. China ha ofrecido un nuevo enfoque de paz a través del diálogo en lugar de la guerra, lo cual es muy importante”, argumentaba. Para Muñoz, esta alternativa tiene sus raíces en la filosofía confuciana: “Los chinos no quieren conflictos ni guerras; quieren hacer alianzas y tratados con otros países a través del diálogo”.

Muñoz está convencido de que "el siglo XXI es el siglo de China. La política china presenta una alternativa y, por lo tanto, necesitamos que China participe en la gobernanza global". En un mundo precario de conflictos geopolíticos, Muñoz enfatiza que "es muy importante tener paz, especialmente para los jóvenes. Para que la paz prospere, China debe desempeñar un papel activo en la gobernanza global". El economista aboga así por una cooperación continua entre China y Occidente para construir un mundo más pacífico.

Además, Muñoz considera que para crear un diálogo real los dos países es necesario un canal eficaz. Por eso creó Cátedra China, un centro de estudios multidisciplinar. "Cátedra China es ahora la plataforma más importante para el diálogo entre China y España", argumentaba el protagonista durante la entrevista. "Facilita los debates públicos entre académicos y expertos sobre China y apoya los viajes de intelectuales y políticos a China, ayudándoles a comprender más profundamente el país. También recibimos delegaciones de empresas y gobiernos chinos para mejorar su conocimiento de España y Occidente".

Citando a Confucio, Muñoz terminaba insistiendo en que "si quieres cruzar el río, tienes que hacerlo piedra a piedra. Ese es el propósito de Cátedra China. Si podemos dejar que los académicos y los políticos abran los ojos y vean la realidad de China, el diálogo entre China y Occidente se reforzará y podremos entendernos mejor".

*Este artículo fue publicado originalmente en DIARIO DEL PUEBLO Digital y escrito por Wu Sha, Yu Ying.