Espantada de empresas por el posible adiós de Zara

Hace unos meses trascendió que Zara planeaba trasladarse a una de las mejores esquinas de Pontevedra, en la que confluyen las calles Michelena y Gutiérrez Mellado, en el corazón comercial de la ciudad gallega.

Los planes de la firma de Inditex eran ocupar al completo el edificio que hace esquina y un solar contiguo que, anteriormente, servía como paso para acceder a unas galerías comerciales, las Galerías Oliva, plagadas de pequeñas tiendas. Es precisamente el cierre del antiguo acceso lo que ha provocado una paralización del traslado.

Una paralización que ha tenido consecuencias en la actividad de la zona después de la euforia inicial al conocerse la noticia de que Zara se trasladaba a esa zona. Tal y como explica el Diario de Pontevedra, mucha gente se interesó por los locales comerciales disponibles en la zona y los alquiló. Sin embargo, ahora la situación se ha estancado.

"La gente pregunta qué pasa con lo de Zara, pero se interesan menos por los locales", ha explicado al diario local el responsable de la Inmobiliaria Bolboreta. "La versión que tengo yo es la que cuentan los comerciantes y lo que no entiendo es que no se sienten a negociar con los dueños, que no se busque alguna solución en el camino, porque al final es bueno para ellos", han señalado al periódico sobre el desacuerdo por el acceso a las galerías.

Según el Diario de Pontevedra, lo que menos convendría es que la situación judicial se alargara, mientras los comerciantes de las Galerías Oliva únicamente piden que se consolide un paso de acceso tal y como estaba desde 1963.

"Evidentemente sí se han enfriado muchísimo las expectativas que se habían creado en esa especie de onda expansiva del motor de Zara por todo lo que era Gutiérrez Mellado, calle de la Oliva, Michelena y todo el entorno", ha explicado al periódico Javier Tovar, responsable de otra inmobiliaria de la zona.