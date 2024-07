Juan Duyos: "El gran error de la moda en España fue pensar que éramos cuatro excéntricos con sus figurines"

El sol de la mañana cae con fuerza sobre Madrid pero el atelier de Duyos, la marca que dirige el diseñador Juan Duyos es un oasis en medio del bullicio de la ciudad, que apura los días antes de que muchos de sus habitantes escapen a sus merecidas vacaciones.

Clásico, plagado de plantas y con las distintivas molduras del centro de la capital, Duyos recibe a El HuffPost en su atelier, al que se mudaron después de que su anterior hogar fuera comprado por un fondo de inversión. Sus paredes acogen en esta ocasión una sesión de fotos en el marco de su colaboración con Fujifilm.

"Para nosotros la foto es lo más importante. En la escala del uno al cien, cien", asegura el diseñador, del que no se separa su perrita, Fefa, que también participa en la sesión. "Tener una buena imagen en moda... ahora ya en casi todo porque la imagen es poderosa, pero tener una buena imagen que vaya acorde con tu marca y que transmita lo que tú quieres contar es básico", cuenta Duyos.

El atelier de Duyos durante la sesión de fotos El atelier de Duyos durante la sesión de fotos

Después de unos años frenéticos, el diseñador vive una etapa tranquila en la que busca ensalzar el trabajo de cercanía y, especialmente, seguir haciendo lo que le gusta.

¿En qué punto está Duyos a día de hoy?

La marca está en el punto que yo he querido que esté y no es una cuestión de prepotencia, ni de narcisismo. Nosotros empezamos con una batalla gigante de competitividad, en parte por los medios de comunicación de que teníamos que ser grandes, teníamos que ser como los de fuera, que no vendíamos lo suficiente y nos los llegamos a creer. Nos llegamos a creer que teníamos que ser como Gucci y luego llegó un momento en el que maduré y dije ‘yo soy diseñador, me gusta la parte creativa y entonces dónde nos tenemos que ubicar para estar bien’.

El manidísimo moda lenta lo llevo intrínseco en mi ADN. Mi pequeño equipo y yo sabemos hacer este tipo de historias, no somos ni grandes empresarios ni lo vamos a ser nunca. Al final te ubicas en un sitio donde estás relajado, estás bien y dejas de pensar que no eres Lanvin. Hemos nacido en España, nuestra idiosincrasia es esta, sabemos que funciona así y al final tenemos que saber dónde estamos y disfrutar con el trabajo. Nosotros hemos creado un hábitat que funciona, que nos gusta, yo pago a los míos y estoy bien y eso chica, es impagable.

¿Es difícil evitar abarcar mucho e ir a lo grande?

Sí porque al final te crees lo que te está contando tu sector. Tú eres un chaval como yo empecé con veintipico, te caes aquí y te viene una y otra y te lo crees. Poco a poco te vas ubicando en tu verdad que es como salen bien las cosas.

Una modelo posa con un diseño de Duyos Alberto G. Puras

Como sociedad siempre tendemos a querer más y más, pero a veces no hace falta crecer tanto, ¿no?

A mí ahora me viene un fondo de inversión con siete millones de euros y le digo que no. Te lo prometo, te lo prometo. Porque mi vida, la de ir andando a mi trabajo, con mi perra, con mi gente, esa vida la pierdes. Evidentemente vas a tener más dinero, pero yo, Juan, si quiero dormir la siesta me la duermo. Claro que tengo momentos malos, pero al final eliges una vida... que yo ahora irme a vivir a Milán, que fenomenal puede estar chachi, pero, no. Y con veintipico fíjate que en el fondo yo sabía que no. Claro que fuimos a Nueva York y a Londres, e intentamos vender, porque tienes toda la energía y la ilusión, que la sigo teniendo eh, porque si no no estaría aquí. Pero de fondo yo lo sabía...

Después de la pandemia se decía que la moda iba a echar el freno, que íbamos a apostar por la artesanía, ¿crees que ha sido un espejismo?

No, ha pasado. Lo que no ha pasado es eso que decían de nos vamos a reinventar y ser todos diferentes. No, han vuelto todos como las hormigas al hormiguero. A nuestras dinámicas y nuestro consumo, que me parece estupendo. Pero sí que he notado en moda que se han instalado otros modelos de trabajo y nos hemos dado cuenta desde la moda de autor, no desde el gran consumo que es otro universo, hemos cambiado hacia esa historia más de verdad, más de valorar la artesanía.

Y creo que es muy bueno, aunque sea una moda eso de hablar la artesanía o de ser sostenible. Yo soy sostenible desde que me puse en mi primera máquina, porque obligatoriamente hago trabajo de cercanía. Después me explicaron lo que era la sostenibilidad y dije ‘vale, lo tengo de serie’.

Nos hemos transformado también en esa otra parte más artesana y además es precioso porque estamos volviendo a recuperar el oficio con orgullo. Es una señora que te cose y de la que estamos orgullosos, de que hagan el macramé, que lo desflequen... y ella está sacando pecho y se está haciendo de una manera bonita, no simplemente le pagas y ella te lo hace por supervivencia. Y luego sus hijos, sus sobrinos o la generación siguiente, que ya son artistas. Se ha revitalizado una cosa que se estaba apagando y me parece precioso.

¿Hay opción de recuperar ese tejido industrial textil que se ha ido perdiendo?

No lo sé, no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que en España somos muy brutos. Hemos parado una industria maravillosa por producir y consumir mucho a poco precio. Eso es imposible. Igualada con el textil, los zapateros de Elda... toda esta gente yo hablaba con ellos y les decía ‘podemos vender este zapato en vez de a 17 a 27 y que ponga Duyos y que tenga diseño’, no lo entendía. El gran problema nuestro es el entendimiento entre la industria y el diseño, que no han podido darse la mano nunca. La industria iba por un lado a producir barato como en China sabiendo que aquí teníamos diseño, como los italianos, y no hemos sabido darnos la mano. No somos peores, pero no nos hemos organizado.

El diseñador Juan Duyos Alberto G. Puras

¿Crees que también se ha visto la moda como algo únicamente frívolo cuando también es una industria?

Ese es el gran error. Pensábamos que éramos cuatro excéntricos con sus figurines, sus uñas y pestañas haciendo desfiles. El desfile es una herramienta de comunicación importantísima en todo el planeta. No estamos viendo que es un modelo de negocio que funciona en todo el planeta. No te estoy diciendo ‘mira me he inventado esta máquina’, no, te estoy diciendo algo que funciona en todo el mundo. Y al final está nadando ella sola, yo solo, el industrial solo. Cada uno haciendo lo que puede. Como los de la gastronomía, los cocineros se han organizado. Antes había cocineras en los sitios y ahora vas a comer, valoras lo que sea y te dicen que te tienes que comer esto y te lo comes.

Hablabas de los desfiles, ¿qué opinas de Cibeles y todo el 'a favor/en contra' que se genera cada año?

Es una organización ifema que tiene el monopolio de la pasarela pero desde Madrid es Moda estamos viendo que se puede hacer otro formato de presentación de moda más libre. En moda lo que necesitamos es que la creatividad sea individual y libre. Ifema está muy bien y tú estás hablando conmigo porque yo he estado allí y me dieron la oportunidad, pero tiene que evolucionar. Y parece ser que no saben, que no tienen las herramientas. Es lo que es y si te gusta puede estar allí y aprovechar lo que te dan, pero no saben evoluciona, no saben hablar con otras pasarelas, no escuchan a los diseñadores. Les falta emoción.

Ahora que mencionas la emoción, ¿cómo te importante para ti son otras artes, lo que te rodea, para crear y para presentar tus prendas?

Muchísimo. Al final estamos hablando de emociones, el desfile es una herramienta de comunicación que es la hostia. Te pones ahí para que todo el mundo lo vea porque si no no existes, pero la emoción es importantísima. Si yo no emociono con lo que estoy haciendo de alguna manera, incluso en el pabellón de Ifema. ¡Es posible! Yo entiendo que es complicado con la misma luz, las mismas modelos, la misma moqueta negra, la misma regiduría, los mismos asientos. Es difícil pero yo siempre que he estado allí, que estoy agradecidísimo, he intentado emocionar.

Sesión en el atelier de Duyos Alberto G. Puras

Es inevitable no preguntarte por la reina Letizia, a la que has vestido, ¿crees que es un punto de inflexión para una marca?

No, no tanto un punto de inflexión. A ver, que venga es... a mí me puso orgullosísimo. Yo soy cero mitómano, un hombre tranquilo, sé de dónde viene la reina, pero fue la única nerviosa con la que me puse nervioso. Para mí fue muy bonito estar con ella, conocerla, ver los mantones, pero mi vida sigue y la suya también.

A ver si empieza a hablarse más del discurso, de lo que está haciendo, luego puede llevar un modelito monísimo y yo sé que es importante, pero tenemos que empezar a ver también que si la tenemos ahí más allá del vestidito, qué está contando. Está muy bien que se hable porque es una parte frívola preciosa y además ella puede ser la embajadora perfecta de un montón de marcas que lo han hecho increíble, pero a mí también me gustaría que ese mensaje social llegase.

¿Qué le pides al futuro?

Yo quiero ser un viejito guay. Me apetece estar con mis amigos, seguir disfrutando si puedo y la vida me lleva hacia eso. Soy una persona ambiciosa pero no quiero que se me vaya una fantasía. Parece una cosa de chulo pero no me interesa esa parte del negocio bestial, salvaje, en el que los diseñadores hacen 15 colecciones y están exprimidos. Al final yo quiero manejar mi vida desde hace diez años a esta parte como me gusta. Y luego pues si viene fuji y hacemos una cosa juntos, pues fenomenal, porque a veces las marcas se acercan a ti para hacer cosas muy chulas. Y encima ahora estamos hablando de mi historia.