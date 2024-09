Victoria Beckham firma la camisa con el escote más peculiar que ha llevado la reina Letizia 

En los últimos años la reina Letizia ha ido incorporando nombres nuevos a su armario y uno de ellos es el de Victoria Beckham. La consorte ha confiado en varias ocasiones en prendas de la diseñadora británica, como por ejemplo el vestido verde que lució para la cena previa a la coronación de Carlos III en mayo del año pasado.

Este miércoles, para la apertura del curso de Formación Profesional en Castro Urdiales, Letizia ha vuelto lucir una prenda de Beckham, aunque en este caso de su colección para Mango.

Se trata de una camisa de algodón de rayas azul y blanca que llama la atención por su particular cuello, con cut outs en el escote que hacen que la camisa tenga una especie de efecto corbata.

Letizia, con la camisa de Victoria Beckham GTRES

No es la primera que Letizia luce prendas de la colección para Mango de Beckham, ya que hace unos meses estrenó un traje blanco clásico para la entrega de los premios Barco de Vapor. Ni la camisa ni el traje están disponibles, ya que la colección de la diseñadora se lanzó hace más de seis meses en tiendas.

Cuando la exspice girl estuvo en España para promocionar la colección no dudó en alabar a Letizia, a la que considera su "musa definitiva". "Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido", reveló a la revista Vogue.

La reina Letizia, este miércoles GTRES

Como es habitual en los últimos meses, Letizia combinó la camisa con un pantalón negro de corte recto y una sandalias de tacón bajo y ancho que se han convertido en sus mejores aliadas para paliar las dolencias que sufre en uno de sus pies.

En esta ocasión ha sido un modelo minimalista de Hugo Boss en negro que la reina también tiene en color blanco.