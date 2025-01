Recorre miles de kilómetros para asistir a un boda de multimillonarios y un año después recibe un mensaje: "Nos debes un regalo"

Las bodas son una gran celebración en la vida de muchas parejas, y también en la de sus familias o amigos. Pero también son para muchos un quebradero de cabeza en cuanto a los gastos, especialmente si hay que hacer algún desplazamiento y reservar noches de hotel.

Es el caso de una invitada a una boda que comentó en un foro de Reddit la situación que había vivido un año después de asistir a la boda de unos amigos. La usuaria explicó cómo atravesó el país para ir a la boda de sus amigos "millonarios" y todo el dinero que se gastó para acudir al enlace.

"Entre hoteles y vuelos, probablemente me gasté unos 2.000 dólares. Valió la pena. Fue divertido formar parte de su gran día", escribió la invitada.

A pesar de que inicialmente no había ningún problema y la boda fue divertida, un año después la invitada tuvo una sorpresa inesperada cuando recibió de manera inesperada un correo electrónico "embarazoso" enviado por la asistenta de la novia.

El correo le recordaba que "se iba a cumplir un año" de la boda y todavía no le había dado un regalo a los novios.

"Supongo que no pasa nada, se supone que siempre tienes que comprarles un regalo y yo no lo había hecho, pero ellos son multimillonarios y yo no", explicó la invitada en el hilo de Reddit en el que explicó que estaba "avergonzada".

La usuaria cuenta que les envió un regalo "inmediatamente" pero nunca le dieron las gracias. "Nunca se lo mencioné a la novia, nos distanciamos poco a poco y, sorpresa sorpresa, ahora se están divorciando", reveló la invitada.