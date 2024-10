Aceptó el desafío y decidió beber 3 litros de agua cada día: un desastre la obliga a pararlo todo después de una semana

"Bebe agua". Ese consejo que se convirtió en meme en redes sociales sigue siendo uno de los hábitos que más hay que tener en cuenta a lo largo del día a día. La recomendación oficial en este sentido, según recoge National Geographic, es de 3,2 litros diarios para los hombres y 2,7 en el caso de las mujeres. Sin embargo, no todo el mundo lo cumple.

La creadora de contenido Lisa Sophie Laurent trató de beber los alrededor de tres litros mínimos recomendados todos los días durante una semana y documentó el proceso, del que se ha hecho eco el portal alemán especializado en consumo Chip.

Durante la primera jornada, la creadora de contenido únicamente señaló la sensación de "estómago acuoso", que le llegó a resultar algo incómoda, tal y como ha recogido el ya citado portal web.

Para evitarlo, el tercer día decidió plantear un ligero cambio: trató de beber la misma cantidad de 200 ml en 200 ml por hora. Con el objetivo de conseguirlo, se puso una alarma cada 60 minutos desde las 08:00 horas hasta las 22:00. Pero esta dinámica no le terminó de convencer. Sin embargo, sí que destacó que sus labios no estaban tan secos.

A partir del quinto día, Laurent notificó algunos de los cambios más notorios. Por un lado, subrayó que, si ya pasaba bastante tiempo sin beber, se le secaba la boca. Finalmente, el séptimo día, la creadora de contenido no pudo cumplir el objetivo y no llegó a beber los tres litros que se había propuesto. El motivo fue que, al tener que pasar todo el día en movimiento, no quería tener que acudir al baño de manera tan frecuente.

En cualquier caso, la youtuber pudo concluir que, tras pasar una semana tratando de beber alrededor de tres litros diarios, no sólo percibió que sus labios estaban más hidratados, también que sus manos estaban menos secas. Asimismo, destacó una mayor capacidad de concentración.