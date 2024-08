Boticaria García avisa de lo que nunca debes hacer con las patatas después de comprarlas en el supermercado

Senior woman choosing potatoes in a supermarket

Co el calor, los alimentos frescos se vuelven más perecederos. Por ello, hay que saber qué alimentos son mejores para añadir a la lista de la compra en verano y cuál es el lugar idóneo para guardarlos en casa.

En esta época se tiende a guardar casi todo en la nevera para que aguanten más o para que no se derritan como en el caso del chocolate. Sin embargo, hay alimentos que nunca pueden acabar ahí pues no es beneficioso ya que tienen componentes que no son compatibles con las bajas temperaturas del electrodoméstico.

La nutricionista y doctora en Farmacia, Boticaria García cuenta con un perfil en Instragram, @boticariagarcia, donde explica de una forma muy amena curiosidades sobre la alimentación y la salud. En uno de sus vídeos ha explicado el porqué las patatas son uno de esos alimentos que no son compatibles con los frigoríficos, incluso en la época de verano.

¿A qué se debe?

Según ha aclarado la doctora en farmacia, la razón es que estos tubérculos "tienen una enzima, como unas 'tijeras', que van transformando los hidratos de carbono en azúcares simples. Si guardamos las patatas en un lugar muy frío como la nevera, favorecemos que esta tijera se ponga a 'cortar' y se vayan liberando esos azúcares".

Por lo tanto, la patata nos ofrece de esta forma menos beneficios e incluso algún perjuicio ya que si las fríes, las patatas se van a quedar blandas y, al haber más azúcares, "se va a producir más acrilamida, un compuesto como el churruscado de la tostada o del chuletón que es mejor evitar".

Boticaria recomienda guardarlas es en un lugar fresco y oscuro pero nunca en la nevera, lo que puede sonar un poco contradictorio ya que el electrodoméstico se caracteriza por eso mismo, sin embargo, su temperatura es demasiado baja para las patatas.