Boticaria García destapa la alteración cerebral de las personas con sobrepeso: "Es la pescadilla que se muerde la cola"

Boticaria García es nutricionista y doctora en farmacia. Desde hace algún tiempo, se dedica también a la divulgación de sus conocimientos a través de las redes sociales. Asimismo, ha sido condecorada con el Premio Estrategia NAOS, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Ministerio de Consumo.

Ahora, ha atendido a Telva, en una entrevista en la que ha comentado algunos aspectos sobre alimentación y hambre. Durante la conversación, ha explicado qué le ocurre a "muchas personas con sobrepeso" en el cerebro, un proceso que motiva el tener más hambre.

Se trata, en palabras de la experta, de "una alteración fisiológica" que hace que "tengan más hambre". Y, a continuación, ha procedido a desarrollar su explicación: "Es decir: tú tienes sobrepeso y, encima, tienes más hambre que el que no padece obesidad".

"Es la pescadilla que se muerde la cola", ha apostillado, antes de rematar su respuesta indicando que "es la famosa fuerza de voluntad que todo lo puede y que realmente no es así".

Asimismo, le han preguntado cuál es la hormona que regula el hambre. Por un lado, están los adipocitos, que sirven "para mandar mensajes de hambre y de saciedad", detalla Boticaria. Por el otro lado están la grelina y la peltina. La primera de ellas, procede del estómago y es la encargada de hacerle saber al organismo que tiene hambre. La leptina, sin embargo, procede del adipocito y es la que manda el mensaje contrario, el de dejar de comer.

"Cuando ese adipocito está inflamado porque hay un exceso de grasa y no le llega el oxígeno, no manda bien esa señal de saciedad", explica Boticaria García. "Es decir, que una persona con obesidad no recibe bien la señal de saciedad", incide en el tema.

"Y cuando dices 'vaya gocho, es que este tío es un ansias', es que su cerebro tiene hambre", ha apostillado. A continuación, ha señalado que se trata de "un problema" que ha instado ha "entenderlo para empatizar, para no abundar en ese estigma y ofrecer a las personas las herramientas que necesitan".