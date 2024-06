Confirman que la norma de las cinco comidas al día es el peor consejo de los nutricionistas

Más allá del tipo de dieta que se tenga y de que esta sea equilibrada a nivel nutricional, comer cinco veces al día es una de las recomendaciones más dadas por nutricionistas a lo largo de los años.

Sin embargo, nuevos indicios y pautas como el ayuno intermitente llevan a algunos especialistas a pensar que no es totalmente correcta. "El peor error que hemos cometido los nutricionistas es decir que todos tenemos que comer cinco veces al día. Hoy sabemos que esto no es verdad. A menos que seas un deportista de alto rendimiento, no necesitas comer cinco veces al día", señala en una entrevista con La Voz de Galicia la nutricionista Beatriz Larrea para quien habría que reducir las comidas del día a tres y ayunar por la noche.

Tal y como recuerda Larrea, esta recomendación nace de mantener los niveles de glucosa, pero de esta forma se mantienen "altos constantemente". "Es importante dejar al cuerpo descansar para que la glucosa regrese a niveles basales. Esto mejorará la salud metabólica", enfatiza.

Con ella coincide el nutricionista Aitor Sánchez que, en una entrevista con La Vanguardia, apuntaba a que esta práctica puede malinterpretarse y dar lugar a que las personas estén más preocupadas por tener que comer que por la comida que eligen. "Si esta práctica de comer cinco veces al día te va bien para mantener una dieta saludable, será una buena pauta, pero si es un impedimento, o te fuerza, no lo apliques", recordaba.

El nutricionista ponía el foco en comidas como el desayuno, la comida a media mañana o la merienda en las que decía que no se solían tomar opciones saludables en la muchos de los casos.

Larrea recomienda hacer un ayuno de 12 horas, pero modificarlo siempre acorde a las necesidades de cada uno. "Siempre hay que intentar conectar con los sentimientos de hambre y saciedad. Todo dependerá de tu hambre y tus actividades", recalca.