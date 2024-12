Cumple 105 años y este es su consejo para poner en práctica todos los días nada más despertar

Daisy Taylor es una de esas mujeres para admirar y no sólo porque esta londinense acaba de cumplir 105 años, sino por cómo se toma la vida y todo lo que se puede aprender de ella.

Como recoge la BBC, según ella, el secreto para una vida larga feliz es practicar yoga , hacer estiramientos todos los días y apreciar las pequeñas cosas.

La edad no perdona y ya no puede hacer yoga en el suelo si no tiene supervisión, pero eso no es impedimento: sigue practicándolo, pero ahora sentada en una silla.

"Le digo a mis amigos y a mi familia que hagan ejercicio, pero no hacen caso", ha contado a la radiotelevisión británica.

"Le diría a la gente que se estire, que haga movimientos circulares con los hombros, pero que empiecen despacito", ha aconsejado.

Según Taylor, su secreto para la longevidad es "cada día, cuando te levantes, pásatelo bien".