Desarrollan un sencillo "reloj del envejecimiento" que usa tus mejillas para saber cuánto vivirás

La empresa de biotecnología Tally Health, con sede en Manhattan, Nueva York, ha desarrollado un “reloj de envejecimiento” que utiliza un sistema muy simple: extraen la información de las células de tus mejillas con un simple hisopo (como los palillos para limpiar los oídos, similares a los que se usan para la prueba del covid-19) y así aseguran predecir la edad biológica y la longevidad.

La cuestión es que la edad biológica es la de tus células y tejidos, por lo que este número puede diferir de tu edad cronológica, que es la cantidad de años que has vivido hasta ahora. Y diversas investigaciones han descubierto que una gran brecha entre la edad biológica y la cronológica puede aumentar significativamente el riesgo de morir por enfermedad.

La mayoría de las pruebas bioquímicas que predicen la edad biológica de una persona se basan en nuestro ADN, pero esta nueva prueba, llamada CheekAge, no es invasiva, basta con introducir un hisopo en la mejilla de la persona.

Este sistema ha surgido a raíz de las conclusiones de un estudio publicado en Frontiers in Aging, en el que los investigadores de Tally Health probaron la tecnología CheekAge utilizando muestras de sangre en un conjunto de datos de 1.513 ciudadanos mayores del Reino Unido que fueron seguidos durante toda su vida por el programa Lothian Birth Cohorts (LBC) de la Universidad de Edimburgo. “En este trabajo demostramos que el 'reloj de envejecimiento' CheekAge, que fue desarrollado utilizando células de la mejilla, todavía está significativamente asociado con la mortalidad sanguínea”, según ha manifestado Max Shokhirev, jefe de biología computacional y datos al New York Post.

Este investigador asegura que éste es particularmente interesante debido a que “fue entrenado en diferentes tejidos y que al conjunto de datos de sangre que utilizamos para las pruebas le faltaban aproximadamente la mitad de los datos necesarios para la predicción”.

Shokhirev destacó, además, que CheekAge no predice cuándo ni cómo morirá alguien. Pero sí muestra que la diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica está fuertemente asociada con el riesgo de mortalidad. Tecnología basada en la metilación del ADN.

Cada tres años, a los participantes del estudio se les hacía un análisis de sangre para detectar la metilación del ADN. El último punto de datos disponible se utilizó para calcular su CheekAge.

Por su parte, la empresa Tally Health han destacado que esta prueba, lanzada a principios de este año, superó a cuatro relojes de primera generación desarrollados hace varios años y es comparable al DNAm PhenoAge, un predictor de enfermedades crónicas y mortalidad.

La compañía incluso descubrió que el CheekAge de una persona está relacionado con factores del estilo de vida como el sueño, el ejercicio y el consumo de alcohol, y con factores de salud como la infección por COVID-19.