El 'Doctor Sueño' de Oxford alerta del vínculo entre dormir muy poco y la demencia

Rusell Foster, profesor de neurociencia circadiana en Oxford y director del Laboratorio Nuffield de Oftalmología, se ha convertido en toda una eminencia sobre la ciencia del dormir y el sueño tras años de investigación y la publicación de su libro El tiempo de vida: la nueva ciencia del reloj corporal y cómo puede revolucionar su sueño y su salud.

Tras años de investigación de los ciclos circadianos que comprenden las 24 horas del día y cómo nos afecta el sueño, Foster —popularmente conocido como 'Doctor Sueño'— ha asegurado en el podcast Brave new world, del periódico británico The Standard, que hasta hace poco dormir estaba infravalorado.

"Hasta hace poco la gente estaba muy orgullosa de lo poco que dormía", ha afirmado y ha recalcado que esta tendencia llegó en la década de los 80. "Recuerdo que la gente solía decir: 'Estuve de fiesta y no he pegado ojo' y se les felicitaba con una palmada en la espalda. Pero en realidad ese es precisamente el tipo de personas que no querrías tener como colegas", ha explicado.

Foster ha recordado que los efectos de una falta de de descanso afectan directamente a la toma de decisiones o la concentración. "Cuando no duermes, no puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones sensatas, no puedes evaluar la información, no logras captar las señales sociales de tus colegas, amigos y familiares, no tienes sentido del humor y tienes en cambio mayores niveles de impulsividad", ha detallado.

Además, Foster ha advertido que la falta de sueño incluso puede tener efectos a largo plazo en personas de más de 50 años. "Se ha correlacionado la falta de sueño en las personas de mediana edad con altas tasas de demencia en años posteriores", ha indicado.

Con respecto a cómo se produce este daño, el especialista ha explicado que, tal y como muestran numerosos estudios, la proteína beta amiloide se elimina durante el sueño, por lo que "si no dormimos, esa eliminación de beta amiloide, que por supuesto está asociada con altos niveles de demencia y Alzheimer, no se produce".

No hace falta, según el especialista, que la falta de sueño se prolongue especialmente en el tiempo, sino que los efectos pueden darse incluso tras una noche sin dormir, cuando ya se ven niveles más elevados de beta amiloide en el cerebro.

Sin embargo, ha puntualizado que no hay que alarmarse porque no dormir vaya a provocar directamente demencia. "Lo que los estudios sugieren de manera contundente es que si eres vulnerable a aquellas vías que causan demencia, este es un factor de riesgo significativo", ha aclarado.

Según una investigación publicada en la revista Neurología, los investigadores encontraron un aumento del 10% en los niveles de beta amiloide tras una sola noche de sueño interrumpido" y un aumento de niveles de la proteína tau en quienes habían dormido mal las seis noches anteriores.

Los autores recalcaron que los niveles de ambas proteínas volvieron a la normalidad tras recuperar el sueño. "La principal preocupación son las personas con problemas crónicos de sueño, como aquellas que sufren apnea del sueño, que suelen desarrollar un deterioro cognitivo leve una media de diez años antes que las personas sin el trastorno del sueño", recalcaron.