Ésta es la cucharadita que toman a diario muchos españoles que envejece 2,4 meses si no se evita

Ya no es cuestión de no comer mucho azúcar para no engordar o para mantener una dieta adecuada. Además, ahora se ha comprobado que el consumo excesivo de azúcar acelera el envejecimiento biológico. Así lo ha puesto de manifestó un estudio publicado en JAMA Network Open. Lo que concluye es que si mantenemos el azúcar al mínimo, se asocia con una edad biológica más joven a nivel celular.

La actual recomendación de la OMS, de 2002, es que el consumo de azúcares debe representar menos del 10% de la ingesta calórica total diaria. Además, si esta ingesta se reduce a menos del 5%, se obtendrían beneficios adicionales. Según este organismo, un 5% de la ingesta calórica total equivale a unos 25 gramos (aproximadamente 6 cucharadas de café) de azúcar al día para un adulto con un índice de masa corporal normal.

Los investigadores de la Universidad California San Francisco (UCSF) explican que incluso las personas que siguen dietas saludables aumentan su edad epigenética con cada gramo de azúcar añadido que consumen. Han examinado la relación entre el azúcar añadido y el envejecimiento epigenético en un grupo heterogéneo de mujeres de mediana edad, ya que primero la investigación se había realizado con una muestra de hombres blancos. Los científicos analizaron cómo afectaban tres medidas distintas de alimentación saludable a lo que llaman el “reloj epigenético”, una prueba bioquímica que puede aproximar la salud y la esperanza de vida.

La conclusión es que cada cucharada de azúcar que comes cada día te envejeces 2,4 meses: “Dado que los patrones epigenéticos parecen ser reversibles, eliminar 10 gramos de azúcar añadido al día puede ser similar a retrasar el reloj biológico 2,4 meses si se mantiene en el tiempo”, según ha explicado al medio SciTech Daily la autora principal de la investigación, Barbara Laraia.

“Centrarse en alimentos ricos en nutrientes esenciales y bajos en azúcares añadidos puede ser una nueva forma de ayudar a las personas a comer bien para lograr la longevidad”, añadió esta experta. Es decir, cuanto más azúcar eliminemos, más jóvenes mantendremos nuestras células.

El trabajo ayuda a comprender mejor por qué el azúcar es tan perjudicial para la salud. Como explica la coinvestigadora principal del estudio, la doctora Elissa Epel, profesora del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la UCSF, “sabíamos que los niveles elevados de azúcares añadidos se asocian a un empeoramiento de la salud metabólica y a la aparición precoz de enfermedades, probablemente más que cualquier otro factor dietético. Y ahora hemos comprobado que el envejecimiento epigenético acelerado subyace a esta asociación, y es probable que ésta sea una de las muchas formas en que el consumo excesivo de azúcar limita la longevidad saludable", concluyó la investigadora.

Además, como nota final y buena noticia para muchos de nosotros, el estudio resalta que la dieta que parecía tener la asociación más fuerte con un menor envejecimiento epigenético es la dieta mediterránea.